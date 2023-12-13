حقق 3 بطولات آسيوية، وفاة رئيس نادي الهلال السعودي السابق

رحل اليوم الأربعاء الأمير بندر بن محمد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق حيث نعى عدد من الإعلاميين الرياضيين، عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير بندر بن محمد.

وفاة رئيس الهلال السابق

كما قدم نجم الهلال السابق سامي الجابر خالص عزائه في وفاة الأمير بندر مواسيا ذويه ومحبيه.



ويعد بندر بن محمد أحد رموز الحركة الرياضية في المملكة، حيث كان رئيسا لنادي الهلال خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 2000.

ولقب بالرئيس الذهبي لـ"الزعيم" بعدما حقق في عهده عدة بطولات منها دوري أبطال آسيا 2000 وبطولة الدوري السعودي موسم 1997 - 1998.

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كما حقق ثلاث بطولات آسيوية وعدد من البطولات المحلية ومن ضمنها كأس المؤسس.

ومن جهة أخرى وكشف تقرير صحفي إسباني، عن سعي الهلال السعودي لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لتعويض الإصابة الطويلة للبرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، هو أحد المرشحين لخلافة نيمار في الهلال، والذي تلقى عرضا من النادي السعودي في الصيف الماضي لكنه أغلق الباب تماما.

وأشار التقرير، إلى أن هناك بعض الأسماء المرشحة أيضا مثل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع رافينيا قادما من ليدز يونايتد في صيف 2022، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

ويحتاج برشلونة لبيع بعض اللاعبين لحل أزماته المالية، ويمكن أن يكون رافينيا خيارا جيدا خاصة وأنه لا يلعب بشكل منتظم مع البلوجرانا في الوقت الحالي.