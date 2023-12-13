أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن تنفيذ معسكر تدريبي لمدة 3 أيام “القائد الأخضر” بمنطقة بيت الوادى بوادى النطرون، لـ 180 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية يمثلون 9 مدارس بمحافظات القاهرة والفيوم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "العقول الخضراء".

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن معسكرات المرحلة الثانوية تم تصميمها ضمن مبادرة "العقول الخضراء" بهدف رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وأوضحت أن معسكر "القائد الأخضر" يهدف إلى تشكيل جيل من القادة لضمان استدامة التأثير، من خلال مجموعة من أنشطة التعلم بالخبرة، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل، مشددة على أهمية تعزيز مفاهيم الإنتاج والاستهلاك المسؤول، وتغيير المناخ والعمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ التمهيدية لريادة الأعمال بين الطلاب من خلال لعبة “مينى رائد”.

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يشار إلى أنه يتم منح الطلاب فترة 20 يومًا بعد نهاية المعسكر التدريبي للتخطيط لمشروعات ومبادرات صغيرة، يليها عمل مقابلات لتقييم تلك المشروعات، بهدف وضعهم على الطريق الصحيح نحو ريادة الأعمال وابتكار مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة. ويحصل الطلاب المشاركين على شهادات تقدير لنشاطهم وتفاعلهم فى نهاية المعسكر تحت اسم “أنا حامى الأرض”.

القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يواصل تدريب طلاب المدارس ضمن مبادرة العقول الخضراء

القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يواصل تدريب طلاب المدارس ضمن مبادرة العقول الخضراء

القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يواصل تدريب طلاب المدارس ضمن مبادرة العقول الخضراء

القومي للحوكمة يبحث مع معهد الإدارة العامة في البحرين سبل التعاون المشترك

التقت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة بدولة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك.

وياتي ذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي المشترك بين منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، ورابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط (أميبا)، تحت عنوان “السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والذي قامت بتنظيمه واستضافته الجامعة الأمريكية في القاهرة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

رؤية المعهد ومجموعة البرامج التدريبية

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى رؤية المعهد ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم أفضل الخدمات التدريبية وبناء وتنمية المهارات والقدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

دور المعهد في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة

كما استعرضت شريف دور المعهد في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري

ومن جانبها، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد حريص على تعزيز التعاون الثنائي مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري، نظرًا لوجود العديد من الرؤئ المشتركة فيما يتعلق بتعزيز ونشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في مختلف المجالات، موضحة أن تعزيز فرص التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، من شأنه المساهمة في تطوير الكوادر البشرية، ورفع كفاءتها، وتزويدها بالمعلومات والخبرات والمهارات المرتبطة بمجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالمخرجات المُقدّمة.