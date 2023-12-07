الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

القومي للحوكمة ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب مدارس الإسكندرية والإسماعيلية

المعهد القومي للحوكمة،فيتو
المعهد القومي للحوكمة،فيتو

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معسكر تدريبى لطلاب مدارس محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، وذلك استكمالا لمباردة العقول الخضراء والتى ينفذها المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني.

مبادرة العقول الخضراء

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف  ، المدير التنفيذي للمعهد أن أنشطة المرحلة الثانوية لمبادرة العقول الخضراء " القائد الأخضر " يتم تنفيذها على مدار 4 أيام، منها ثلاثة أيام تدريب متصلة بالمعسكر، مضيفة  أن أنشطة المعسكر تستهدف مجموعة من المحاضرات والتعلم التجريبي والأنشطة التفاعلية التي تركز على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومنها القضاء التام على الجوع، والتعليم الجيد، والمياة النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

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 كا ان الهدف الرئيس من انعقاد المعسكر  هو خلق جيل من القادة لضمان استدامة التاثير.

مجال ريادة الأعمال


وأشارت شريف  الى أن اليوم الرابع من فعاليات المعسكر يأتي بعد 20 يوم من التدريب حيث يقوم الطلاب خلال هذه المدة بالتفكير وإعداد المشروعات الخاصة بهم، ثم تشهد فعاليات اليوم الرابع من المعسكر التدريبي عرض مشاريع وأفكار الطلاب  لمبادرات تنموية لخدمة مجتمعاتهم ويتم تقديم استشارات  لهم فى مجال ريادة الأعمال.

مدينة برج العرب


واستهدف المعسكر التدريبي طلاب 3 مدارس لكل محافظة بإجمالي 180 طالبا وطالبة وتم تنفيذه بمدينة برج العرب.

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التخطيط والتنمية الاقتصادية التربية والتعليم والتعليم الفني التنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة طلاب مدارس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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