الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، أبرز قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم،فيتو

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

نص تعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"

ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عامًا، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير. 

Advertisements

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

 

قرار بشأن وسام البنَّاء العظيم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم، ايمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فدانًا تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، انشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فدانًا، منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة، كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة، وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وانشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.      

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجتماع الحكومة الإسبوعي مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارات اجتماع الحكومة قانون صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف قرارات مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الحكومة تتخذ قرارا عاجلا بشأن تخطيط وتقسيم الأراضي

اجتماع الحكومة الأسبوعي، قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن هذه الجامعة

12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

مدبولي: الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي بالانتخابات الرئاسية

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

المستشار محمد الحمصانى متحدثا باسم مجلس الوزراء

"معلومات الوزراء" يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات المصرفية

مصر وجهة عالمية للتعليم العالي.. جذب 26 ألف طالب وافد في العام الجامعي 2023/ 2024.. وتفعيل الترشح الإلكتروني عبر منصة "ادرس في مصر"

الأكثر قراءة

12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

تشييع جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

كبدته خسائر فادحة، سرايا القدس تكشف عملية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

حتى في حالة الخسارة أمام اتحاد جدة.. الأهلي يضمن مليون دولار مكافأة

Advertisements

منوعات

المزيد

أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون بمتحف الطفل..  غدا

الأقصر تتزين بـ 18 رحلة بالون طائر

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

المزيد
الجريدة الرسمية