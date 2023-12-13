محكمة باكستانية توجه اتهامات بإفشاء أسرار الدولة لرئيس الوزراء السابق

وجهت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى رئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة.



وفي أغسطس الماضي أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة باكستانية مددت، فترة حبس خان 14 يومًا على ذمة التحقيق، بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.



قضية تسريب أسرار الدولة



وأوضح نعيم بانجوتا محامي خان أن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة 3 أعوام في الخامس من أغسطس بتهم فساد، بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.



وكانت محكمة قد أوقفت تنفيذ هذا الحكم، وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة، وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.





وكان خان، بطل الكريكت السابق (70 عامًا)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.



وتجدر الإشارة إلى أن الإدانة تمنع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.



Advertisements



حظر عمران خان من خوض الانتخابات

ورغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة، ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، اليوم الأربعاء، كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوضه الانتخابات طالما استمرت الإدانة.



وسيتم إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.





من جانبه، كان الفريق القانوني لخان طلب في الاستئناف تعليقًا فوريًا للحكم، انتظارًا لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين من دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.

