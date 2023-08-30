تمديد حبس عمران خان 14 يومًا بتهمة تسريب أسرار الدولة

أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة باكستانية مددت، اليوم الأربعاء، فترة حبس خان 14 يومًا على ذمة التحقيق، بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وأوضح نعيم بانجوتا محامي خان أن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة 3 أعوام في الخامس من أغسطس بتهم فساد، بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.

قضية تسريب أسرار الدولة

وكانت محكمة قد أوقفت تنفيذ هذا الحكم، أمس الثلاثاء، وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة، وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

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وكان خان، بطل الكريكت السابق (70 عامًا)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدانة تمنع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.

حظر خوضه الانتخابات

ورغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة، ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، اليوم الأربعاء، كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوضه الانتخابات طالما استمرت الإدانة.

وسيتم إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.

حق الدفاع عن نفسه

من جانبه، كان الفريق القانوني لخان طلب في الاستئناف تعليقًا فوريًا للحكم، انتظارًا لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين من دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.

ويرى الادعاء والمعارضون السياسيون لخان إن المحكمة سرّعت الإجراءات، بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.

كشف محتوى برقية سرية

وفي مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية على أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية، وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.

فيما يزعم خان أن البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته، لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.. وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.

تدهور علاقات خان مع الجيش

وقد أدى تدهور علاقات خان مع الجيش القوي، الذي يقرر تقليديًا من سيحكم البلاد، إلى سقوطه.

وأشار المحامي عبد المعز جعفري إلى أن الإلغاء المحتمل لإدانة خان بالكسب غير المشروع، ينتظر جلسة استماع مفصلة في المحكمة، وأضاف "السبب في عدم نيل (خان) حريته الآن أنه مطلوب من الشرطة وأجهزة التحقيق ذات الصلة، في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة ضده".

تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة

وحاليا، يواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة، وتنظيم احتجاجات عنيفة أعقبت اعتقاله الأولي في مايو، وينفي كل التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وأكد ذو الفقار بخاري مساعد خان على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "احتجازه في أي قضية أخرى سيسبب مزيدًا من الضرر لسلامتنا الوطنية وسمعة نظامنا القضائي.. دعوا البريء ينعم بالحرية!".