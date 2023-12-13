الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1948 مريضًا في قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية الكشف على  1948 مريضًا  فى قافلة علاجية فى قرية منشأة شومان مركز جمصة.


ويأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.


ووجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية منشأة شومان مركز جمصة(تأمين المقر الانتخابي للجنة مدرسة شومان) وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

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وتم توقيع الكشف على 1948 مريضًا  وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة  ( 2 باطنة - أطفال -  جراحه  - اسنان - نسا وتنظيم  أسرة ) فضلًا عن معمل لتحاليل الدم ومعمل للطفيليات ومعمل أشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: 
باطنة  340، أطفال  314، جراحة   175  ، جلدية  168  ، أسنان 86، رمد  170، أنف وأذن  184، عظام  313، نسا وتنظيم 198. 

كما تم إجراء 267 تحليلًا مختلفًا  للمرضى، فضلًا عن توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 156 لحالة ونحو  على 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات وإصدار 16 قرار للعلاج على نفقة الدولة.


ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة  39 ندوة تثقيفية، و 152 حالة استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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