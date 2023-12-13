بسعر 27 جنيها للكيلو، الغرفة التجارية ببورسعيد تطرح 2 طن سكر يوميا

بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، طرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلو وذلك أمام مقر الغرفة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

أشار محمد سعده، اليوم الأربعاء، إلى أن مشاركة الغرفة التجارية ببورسعيد في المبادرة، يأتي استمرارا للدور الذي تلعبه الغرفة بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

Advertisements

الغرفة التجارية ببورسعيد، فيتو

وأكد على أنه تم طرح طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلو يوم الخميس الماضي وبداية من أول أمس الاثنين يتم طرح 2 طن سكر يوميا، مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السكر الذي أشترته الغرفة بسعر 27 جنيه للكيلو من أحد مصانع التعبئة في بورسعيد وتبيعه لأبناء المحافظة بنفس السعر، في إطار المشاركة المجتمعية للغرفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ