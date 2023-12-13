غراب: المواطن الشرقاوي كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية

بعد ختام ماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية على مدار الــ 3أيام السابقة خلال الفترة من 10 حتي 12 من ديسمبر الجارى لخروج العرس الانتخابي في أبهي صوره حضارية مشرفة أمام العالم.

محافظ الشرقية يشيد بالأجهزة التنفيذية وقوات التأمين

اثنى محافظ الشرقية علي تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع قوات التأمين في تقديم كافه التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين تيسيرًاعليهم لدخول اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر لإختياررئيسهم بحرية وديمقراطية.

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فضلاُ عن تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان الانتخابية علي مدار ايام الانتخابات الثلاثة حفاظًا على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المواطن الشرقاوي قد كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية السابقة والتي سيسجلها التاريخ، والتى تعكس إعلاء المصريين لقيمة المواطنة وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، موضحا أن هذه المشاركة غير المسبوقة تؤكد إدراك الشعب المصرى بحجم المسؤولية الوطنية التي تقع علي عاتقه في صناعة المستقبل وتعزيز الديمقراطية في مصر.

غرفة العمليات الرئيسية

وأشاد محافظ الشرقية في وقت سابق بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمُشكلة لمتابعة جولة الإنتخابات الرئاسية 2024 وكذلك غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي إستطاعت متابعة سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة على مدار أيام الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية كانت على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة وحي لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تعيق العملية الإنتخابية والظهور بمظهر مشرف يليق بمحافظة الشرقية..

وأثنى محافظ الشرقية على التعاون والتنسيق الكامل بين الجهات والأجهزة المعنية من صحة وشباب ورياضه وتموين وكهرباء وتضامن اجتماعي وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة والأزهر والأوقاف والكنيسه والمجلس القومي للمرأه مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية والعُمد والمشايخ لتجهيز وتهيئة المقار ولجان الإنتخاب لإستقبال الناخبين وتوفير أماكن مبيت لعناصر الشرطة المدنية المشرفه على تأمين مقار الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح المحافظ أنه لمس بنفسه الإجراءات التي وضعتها الأجهزة الأمنية لتأمين الإنتخابات الرئاسية وعدم السماح بأي محاولات من شأنها أن تعكرصفو العملية الإنتخابية أو تتسبب في ترهيب المواطنين وعدم مشاركتهم في الإنتخابات مشيرًا إلى ضرورة أن توحد جميعًا ونتكاتف من أجل إعلاء مصلحة الوطن.

اعمال الفرز للصناديق

وكانت شهدت اللجان الفرعية بمحافظة الشرقية أعمال الفرزلصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتم تفريغ صناديق الاقتراع وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية.

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين.

ويقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية "محضر إجراءات اللجنة العامة" من رئيس اللجنة وأمينها واثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة.

إثبات حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنموذج رقم 24 انتخابات رئاسية، على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحرف وتفقيطها، مثل (150: مائة وخمسون فقط).

يوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ومن وجود كل من مندوبي المرشحين أو وكلائهم.