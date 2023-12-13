الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

غراب يشيد باللمسات الإنسانية التى قدمها القضاة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

بعد ختام ماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باللمسات الإنسانية التى قدمها قضاة مصروالأجهزة التنفيذية لمد يد العون فى مساعدة كبار السن والمرضى وذوى الهمم للإدلاء بأصواتهم فى جو هادئ ومنظم وديمقراطي مؤكدا أن الشرقية ضربت أروع الأمثلة في الوطنية وحب الوطن بنزول الأسرة الشرقاوية ومشاركتها في الإنتخابات الرئاسية لإختياررئيس الجمهورية ولرسم خريطة مستقبل مصر.

الشرطة في خدمة الناخبين، رجال الأمن يساعدون كبار السن في لجان الشرقية (صور)

الانتخابات الرئاسية 2024

 

أشاد محافظ الشرقية بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمُشكلة لمتابعة جولة الإنتخابات الرئاسية 2024 وكذلك غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي إستطاعت متابعة سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة على مدار أيام الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر..

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أكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية كانت على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة وحي لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تعيق العملية الإنتخابية والظهور بمظهر مشرف يليق بمحافظة الشرقية..

غرفة العمليات الرئيسية

 

أثنى محافظ الشرقية على التعاون والتنسيق الكامل بين الجهات والأجهزة المعنية من صحة وشباب ورياضه وتموين وكهرباء وتضامن إجتماعي وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة والأزهروالأوقاف والكنيسه والمجلس القومي للمرأه مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية والعُمد والمشايخ لتجهيز وتهيئة المقار ولجان الإنتخاب لإستقبال الناخبين وتوفير أماكن مبيت لعناصر الشرطة المدنية المشرفه على تأمين مقار الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح المحافظ أنه لمس بنفسه الإجراءات التي وضعتها الأجهزة  الأمنية لتأمين الإنتخابات الرئاسية وعدم السماح بأي محاولات من شأنها أن تعكرصفو العملية الإنتخابية أو تتسبب في ترهيب المواطنين وعدم مشاركتهم في الإنتخابات مشيرًا إلى ضرورة أن توحد جميعًا ونتكاتف من أجل إعلاء مصلحة الوطن.

اعمال الفرز للصناديق

 

وكانت شهدت اللجان الفرعية بمحافظة الشرقية أعمال الفرزلصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

حيث تم تفريغ صناديق الاقتراع وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية.

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين.

ويقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية "محضر إجراءات اللجنة العامة" من رئيس اللجنة وأمينها واثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة.

إثبات حصرالأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنموذج رقم 24 انتخابات رئاسية، على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحرف وتفقيطها، مثل (150: مائة وخمسون فقط).

يوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ومن وجود كل من مندوبي المرشحين أو وكلائهم.

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