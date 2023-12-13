الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

انتشار العاملين بالصرف الصحي في الإسكندرية لشفط مياه الأمطار

العاملين بالصرف
العاملين بالصرف الصحى في الإسكندرية،فيتو

واصل العاملون بهيئة الصرف الصحي بالإسكندرية الانتشار في كافة الميادين والشوارع العامة لكسح مياه الأمطار عقب هطول أمطار متوسط  على مناطق متفرقة في المحافظة، واشتدت إلى غزيرة  وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء ونوة المكنسة.

ودفعت شركة الصرف الصحى برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة بسيارات الصرف والدمج لشفط ورفع تراكمات مياه الأمطار من كافة الميادين وتيسير الحركة المرورية.


قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن إستمرار حالة الطوارئ يرجع إلي إستمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية  بشأن سقوط  أمطار  متوسطة الشدة ورعدية أحيانا  تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة  الشدة  على فترات متقطعة على ان تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

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وأكد علي تواجد جميع القيادات والعاملين والمتابعة اللحظية والربط الكامل بين غرفة عمليات شركة الصرف الصحي وغرف عمليات المحافظة ومختلف الجهات التفيذية بالمحافظة علي مدار الساعة الجمعة لتقديم الدعم الكامل ولرصد أي مشاكل للعمل علي حلها فورًا.

 

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