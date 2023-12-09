مشاركة مميزة لوزارة الإنتاج الحربى في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية EDEX 2023

شاركت وزارة الإنتاج الحربي على مدار أربعة أيام بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة والذى يبلغ عددها 59 منتج ، تم عرض 53 منتج منها بجناح الوزارة الداخلى و6 منتجات بجناح الوزارة الخارجي وذلك خلال فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والذى تنظمه مصر كل عامين هو الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية حيث يجمع العديد من كبرىات الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، وجاء تنظيم هذا المعرض بناء على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

توقيع عدد من إتفاقيات التعاون المشترك





وحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال فترة إقامة المعرض على إستقبال العديد من الوفود، وكذلك عقد العديد من اللقاءات وتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض وكذلك توقيع عدد من إتفاقيات التعاون المشترك بهدف التعاون وتبادل الخبرات.

اللقاءات التي تم عقدها مع الشركات والوفود الأجنبيه

وعقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى 16 لقاء مع الشركات والوفود الأجنبية وذلك خلال فترة إقامة المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2023 "، حيث استقبل الوزير " محمد صلاح " وزير الدفاع والمشتروات بدولة صربيا، ورئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، والسيد وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا، ووفد وزارة الدفاع التشيكية، ونائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية ( DAPA ) بكوريا الجنوبية، ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية " تكسلا "، والمنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية، ورئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالى، وممثلى شركة " روس أوبورون " الروسية، وممثلى شركة " نورثروب جرومان " الأمريكية، ونائب رئيس شركة بريتا الإيطالية، وممثلى شركة " TPS " و" SAMEL-90 " البلغاريتين ، ونائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثماروالتجارة الخرجية.



وخلال هذه اللقاءات حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على التأكيد على دور الوزارة الرئيسى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر وكذلك دورها في مجال التصنيع المدنى عن طريق إستغلال فائض الطاقات بشركاتها ووحداتها التابعة وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومى، وأكد الوزير " محمد صلاح " خلال اللقاءات على سياسة العمل بالوزارة وهى الإنفتاح والتطلع الدائم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى داخل الشركات والوحدات التابعة، كما استعرض سيادته ابرز المنتجات التي تشارك بها وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2023 " وعلى رأسها راجمة الصواريخ على علربة مدرعة ذات جنزير " رعد 200 " والتي تم تنفيذها وتصميمها من خلال التعاون بين عدد ( 5 ) شركات تابعة للوزارة.



أيضًا استعرض الوزير " محمد صلاح " أحد أهم المنتجات الإستراتجية والتي يتم عرضها لأول مرة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2023 " وهى " الصلب المدرع " والذى يعد أساس صناعة العربات المدرعة وتم إستخدامه في تدريع النسخة المحدثة من " سينا 200 "، وتم إنتاج هذا المنتج الهام بالتعاون بين شركة " أبو زعبل للصناعات الهندسية " ( مصنع 100 الحربى ) وأحد الكيانات الوطنية المصرية التابعة للقطاع الخاص وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بامتلاك القدرة في هذا المجال، كما استعرض سيادته العديد من المنتجات الأخرى التي تشارك بها الوزارة كالأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخائرها المتنوعة، والرشاش المتعدد في نسخته المعدلة والتي تقوم شركة " أبو زعبل للصناعات المتخصصة " بإنتاجه، وايضًا منظومة الرادارات وغيرها من المنتجات الأخرى.



اللقاءات مع الوفود العربية



حرص أيضا المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على استقبال عدد ( 5 ) من الوفود العربية الشقيقة، حيث استقبل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة التصنيع العراقى، والعميد بداوى غانى مدير الصناعات العسكرية بالجزائر، ومدير عام البحوث والصناعات العسكرية العمانية، وممثلين عن وزارة الدفاع البحرنية، حيث حرص الوزير " محمد صلاح " خلال هذه اللقاءات على التأكيد على العلاقات القوية والممتدة التي تربط الشعوب العربية بعضها ببعض، وشهدت هذه اللقاءات التباحث حول العمل على تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثليتها من الشركات العربية الشقيقة العاملة في مجالات مماثلة، والعمل على تبادل الخبرات والوفود الفنية للوقوف على موضوعات التعاون بدقة وتحقيق الشراكة الإستراتيجية لكافة الأطراف.

توقيع مذكرات التعاون المشترك ( عدد " 2 " مذكرة تعاون )



وقع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أواصر العلاقات وإقامة شراكات إستراتيجية بين الجانبين وتبادل الخبرات.

كما شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع مذكرة تفاهم بين " شركة بنها للصناعات الإلكترونية " و" شركة روس أوبورون الروسية " بهدف التعاون المتبادل في مجال التصنيع المشترك للوسائل المضادة للطائرات

وأهتم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بزيارة العديد من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2023 " وذلك للحرص على متابعة معروضات هذه الشركات عن قرب والعمل على التعاون مع هذه الشركات لنقل وتوطين أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع العسكرى حول العالم داخل الشركات والوحدات التابعة إيمانا بتحقيق التعاون الذى يساعد على النجاح لإمتلاك القدرة الكافية لحماية السلام، إذ لابد لتحقيق السلام قوة تحميه

الشركات التي تم تفقدها خلال فترة إقامة المعرض

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد أجنحة عدد من الشركات على مدار فترة إقامة المعرض وهى جناح الشركات الصينية ومنها شركات ( سيتك، كاتك، بولى تك، نورينكو، CGWIC ) ، كما تفقد جناح شركة " كانك " التركية، وجناحى دولتى ( الهند وأرمينيا )، أيضا تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى جناح شركة " ASELSAN " التركية والتي تشارك في المعرض لأول مرة، كما تفقد معروضات شركة " OTOKAR " التركية، وزار أيضأ جناح " REPKON " التركية، وجناح شركة " BERETTA " الإيطالية، وجناح شركتى " KNDS "، و" SAFRAN " الفرنسيتين، كما تم زيارة جناح شركة " هانوا الكورية الجنوبية "، وجناح شركة " جون كوكوريل " البلجيكية 0 وجناح شركة " DIEHL DEFENCE " الألمانية، كما تم تفقد جناح شركة LIG NEX الكورية الجنوبية وشركة بونجسان، كما تم تفقد الجناح الإماراتى ( شركة EDGE الإماراتية ) والجناح السعودى ( الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI )، كما تم تفقد جناح شركة ( AMSTONE ) المصرية، وكذا تم زيارة جناح شركة ( YUGOIMPORT ) الصربية، أيضا تم تفقد جناح شركتى ( SAMEL 90، TBS ) البلغاريتين، وكذلك تم نفقد جناح شركة ( ZEED ) العمانية.