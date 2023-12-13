6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم لهطول أمطار غزيرة على كافة المناطق وذلك تزامنا مع نوة قاسم.

فيتو رصدت بعض الصور لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة وسط تواجد مسؤولي أحياء المحافظة لمتابعة الآثار الناتجة عن النوة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن استمرار حالة الطوارئ يرجع إلي استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطار متوسطة الشدة رعدية أحيانا تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة على ان تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

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وأشار إلي استمرار عمل غرفة الطوارئ لاستقبال شكاوي المواطنين علي رقم 175 الخط الساخن أو عن طريق الواتس أب.