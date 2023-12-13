الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم لهطول أمطار غزيرة على كافة المناطق وذلك تزامنا مع نوة قاسم. 

فيتو رصدت بعض الصور لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة وسط تواجد مسؤولي أحياء المحافظة لمتابعة الآثار الناتجة عن النوة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن استمرار حالة الطوارئ يرجع إلي استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى اليوم الأربعاء الموافق  13 ديسمبر  ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية  أمطار  متوسطة الشدة رعدية أحيانا  تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة  الشدة  على فترات متقطعة على ان تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

Advertisements


 


 


وأشار إلي استمرار عمل غرفة الطوارئ لاستقبال شكاوي المواطنين علي رقم 175 الخط الساخن أو عن طريق الواتس أب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية طقس اخبار طقس الإسكندرية

مواد متعلقة

حماس عن مقتل 10 جنود للاحتلال: غزة مقبرة الغزاة

47 ألف عملية تداول بمنتصف تعاملات البورصة المصرية

الأمن العام يضبط 20 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 52 ألف حكم قضائى

الأكثر قراءة

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 14 -12-2023 فى مصر

عضو بالأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

حماس عن مقتل 10 جنود للاحتلال: غزة مقبرة الغزاة

كأس العالم للأندية، التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب، جرام عيار 24 يسجل 3210 جنيهات (تحديث لحظي)

وزير التعليم العالي يستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس

بالأرقام، الصناعات الغذائية المصرية تغزو أسواق 15 دولة بالعالم

Advertisements

منوعات

المزيد

464 سائحا على متن 27 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة، في فصل الشتاء

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية