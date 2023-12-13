تقلبات جوية وأمطار غزيرة فى الإسكندرية ( صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة وسط موجة من الطقس السيئ، وذلك تزامنا مع نوة قاسم، وسط تواجد مسئولى وتنفيذى أحياء المحافظة في الشوارع لإزالة مياه الأمطار.

فيتو أجرت بث مباشر لرصد سوء الأحوال الجوية فى الإسكندرية وانتشار مسئولى وتنفذى المحافظة بكافة الميادين والشوارع العامة.

وكان اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، أجرى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة، للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي

كما تفقد نافع سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر علي المواطنين



وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

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وأكد رئيس الشركة استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.