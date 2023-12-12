محافظ أسيوط: تأخر بدء الفرز في لجنتين بحي شرق لاستمرار التصويت بهما

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 457 لجنة بمختلف قرى ومراكز المحافظة أغلقت أبوابها في اليوم الثالث والأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء دون حدوث ما يعكر صفو عمليات التصويت.

وتابع أنه بدأت أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية، باستثناء لجنتين بحي شرق مدينة أسيوط، وهي لجنة رقم 8 بمدرسة الوليدية ع بنات ولجنة رقم 18 ومقرها نادى أعضاء هيئة تدريس الأزهر بسبب الإقبال الكثيف من المواطنين قبل غلق اللجان حتى تصويت آخر ناخب داخل اللجان.

وأشار إلى أن الأصوات يتم تجميعها من اللجان الفرعية وإرسالها للجان العامة البالغ عددها 15 لجنة عامة على مستوى المحافظة، لتجميع نتائج الفرز وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة النهائية.

جاء ذلك خلال متابعته لعملية غلق اللجان بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير المساعد للمحافظة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

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عملية التصويت في الانتخابات

وأشار محافظ أسيوط إلى إن عملية التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بقرى ومراكز المحافظة تمت على مدار الأيام الثلاثة بهدوء دون حدوث ما يعكر صفو التصويت، مشيدًا بالتعاون الجاد والمثمر بين غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة وغرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء واللجان الفرعية بالمراكز في تذليل كافة العقبات وتيسير عملية التصويت أمام الناخبين الذين توافدوا على لجان الانتخابات على مدار 3 أيام بشكل حضارى يدل على وعى المواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية التى كفلها لهم الدستور والقانون.



وأوضح المحافظ إنه تابع فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم الثلاثاء وانتظام عمليات التصويت من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية،مشيرًا إلى أن جميع اللجان تم غلقها في تمام الساعة 9 مساءًا مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء باصوتهم وقام المستشارون ورؤساء اللجان بالتعاون مع الموظفين المشرفين على الانتخابات ببدء أعمال الفرز باللجان التى لايوجد بها اى ناخبين.

انتهاء فترة التصويت في الانتخابات

وأشاد المحافظ بدور القضاة والمستشارين فى الاشراف الكامل على اللجان الانتخابية لتخرج فى ابهى صورة لها على مدار 3 أيام، كما وجه الشكر لرجال قوات الشرطة فى تأمين سير عملية الانتخاب بجميع اللجان ومساعدة المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالإضافة إلى دور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، فضلا عن دور اللجان الشبابية ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى تنظيم دخول الناخبين للجان وتنظيم عملية توافد المواطنين على اللجان، لافتًا إلى توفير كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن،فضلًا عن عمل أماكن لانتظار المواطنين ومنع التزاحم على اللجان وتنظيم عملية الانتخاب، بالإضافة إلى الدور البارز لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وجميع العاملين به وجميع قيادات المحافظة للجهد المبذول قبل واثناء عملية الانتخابات لتخرج فى أبهى صورها.



ووجه المحافظ الشكر إلى مواطني أسيوط بجميع المراكز والمدن والقرى على خروجهم المشرف للانتخابات الرئاسية 2024 وممارسة حقهم الذي كفله الدستور لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ نحو 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبًا وناخبة وأن عدد اللجان العامة يبلغ 15 لجنة وعدد المقار الانتخابية 402 مقرا انتخابيًا تضم 457 لجنة فرعية منها 6 لجان للوافدين موزعة على 13 مركز إداري وحي ففي قسم أول أسيوط 16 مقرًا انتخابيا بها 22 لجنة فرعية وفي قسم ثاني أسيوط 13 مقر بها 17 لجنة فرعية وفي مركز أسيوط 38 مقر به 46 لجنة فرعية وفي مركز ديروط 56 مقر به 60 لجنة فرعية وفي مركز القوصية 43 مقر به 49 لجنة ومركز منفلوط 46 مقرًا بها 53 لجنة فرعية وفى مركز أبوتيج 26 مقر به 26 لجنة فرعية وقسم أبوتيج به 6 مقرات ويضم 7 لجان فرعية أما مركز أبنوب 30 مقر به 36 لجنة فرعية ومركز الفتح 38 مقر به 39 لجنة فرعية ومركز ساحل سليم 22 مقرا به 22 لجنة فرعية ومركز البداري 26 مقرا به 32 لجنة فرعية ومركز صدفا 26 مقر به 26 لجنة ومركز الغنايم 15 مقرا بها 15 لجنة فرعية بالإضافة إلى مقر بمدينة أسيوط الجديدة يضم لجنة فرعية.

انتخابات الرئاسة 2024، من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالتعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجمبع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024

وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة، بالآتي:

استلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية.

يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها..

إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية.

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين.

يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية " محضر إجراءات اللجنة العامة " من رئبس اللجنة وأمينها وأثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة.

إثبات حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنموذج رقم 24 انتخابات رئاسية، على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحرف وتفقيطها، مثل ( 150: مائة وخمسون فقط ).

يوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من مندوبي المرشحين أو وكلائهم.

ويسلم صورة من هذا الكشف نموذج رقم 25 انتخابات رئاسية لمن طلب من المرشحين أو وكلائهم أو من مندوبيهم، بعد ختمه بخاتم اللجنة العامة المسلم لرئيس اللجنة.

يقوم رئيس اللجنة العامة بوضع جميع محاضر اللجان الفرعية المسلمة إليه من رؤساء اللجان الفرعية، بالإضافة إلى جميع محاضر اللجنة العامة داخل الحوافظ البلاستيكية المغلقة وخاتم اللجنة العامة في حوافظ كرتونية زرقاء اللون.

يقوم رئيس اللجنة العامة بالتوجه وبحوزته الحوافظ الكرتونية الزرقاء اللون إلى مقر لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية وتسليمها إليها بموجب استلام أوراق اللجنة العامة نموذج رقم 31 انتخابات رئاسية.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وجولة الإعادة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجه انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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