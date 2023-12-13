الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يوجه بإنهاء محور سمير فرج في موعده المحدد

جانب الجولة التفقدية،فيتو
جانب الجولة التفقدية،فيتو

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أعمال محور اللواء سمير فرج (محور الشمال) ومشروع إنشاء وتطوير الميدان الواقع بجوار كمين الفرقة 15 وقبل دير الأنبا باخوميوس الشايب، فى ضوء متابعة سير أعمال المشروعات بمراكز ومدن محافظة الاقصر.

 

وذلك بمرافقة العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ومحسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.

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وأوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية أن جميع الأعمال المنفذة بالميدان من حيث التصميم والتنفيذ وكذلك تطوير الجزر المحيطة بالميدان أهداء من شركة جبالكو مصر للمقاولات.

ومن المقرر أن ينفذ الميدان على مساحة قطر ٤٧ متر وبتكلفة تبلغ ٢ مليون جنيه تقريبا.

وأشار الهواري  إلى ان موقع الميدان يأتى في بداية الطريق للقادم من مطار الاقصر الدولي في إتجاه محور اللواء الدكتور سمير فرج( محور الشمال) بمركز ومدينة الزينية.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على كافة المسؤولين الألتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع، وذلك نظرا لحيوية موقع الميدان بطريق مطار الأقصر الدولى.

 

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