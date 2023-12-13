ساخرون، هريدي نيوز.. وزير الزراعة: التقلبات الجوية سبب انخفاض محصول البسكويت وارتفاع أسعاره!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن تنوع المحاصيل الزراعية هذا العام بحيث تلبى كافة احتياجات المواطن دون اللجوء للاستيراد من الخارج.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: بما أننا عندنا تنوع فى المحاصيل الزراعية.. نفسى أعرف سبب واحد لارتفاع أسعار البسكويت هذا العام بالذات؟!

فرد عليه الوزير ساخرا: معلش.. التقلبات الجوية هى سبب انخفاض محصول البسكويت وارتفاع أسعاره هذا العام!