الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ساخرون

ساخرون، هريدي نيوز.. وزير الزراعة: التقلبات الجوية سبب انخفاض محصول البسكويت وارتفاع أسعاره!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن تنوع المحاصيل الزراعية هذا العام بحيث تلبى كافة احتياجات المواطن دون اللجوء للاستيراد من الخارج.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: بما أننا عندنا تنوع فى المحاصيل الزراعية.. نفسى أعرف سبب واحد لارتفاع أسعار البسكويت هذا العام بالذات؟! 

فرد عليه الوزير ساخرا: معلش.. التقلبات الجوية هى سبب انخفاض محصول البسكويت وارتفاع أسعاره هذا العام!

Advertisements

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة المحاصيل الزراعية وكالة هريدى نيوز وكالة هريدي نيوز الاخبارية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التقلبات الجوية ساخرون فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ساخرون، غراب البين يكتب عن‭ ‬الأنتخة‭ ‬وقعدة‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬والفيس‭ ‬بوك

ساخرون.. مناخوليا، الحق‭ ‬والباطل‭ ‬

ساخرون.. هريدي نيوز، القومى للمرأة: الرجالة لازم تتعلم تطبخ وتغسل وتكوى.. إحنا مش بنشتغل عندهم!

ساخرون.. هريدي نيوز، وزير المالية: إحنا ممكن نخلي الشعب عايش في نعيم لكننا بنخاف عليكم!

ساخرون.. هيئة الأرصاد: الحروب والظروف العالمية الملتهبة هى سبب تأخر دخول فصل الشتاء حتى الآن!

الأكثر قراءة

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 14 -12-2023 فى مصر

عضو بالأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

حماس عن مقتل 10 جنود للاحتلال: غزة مقبرة الغزاة

كأس العالم للأندية، التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب، جرام عيار 24 يسجل 3210 جنيهات (تحديث لحظي)

وزير التعليم العالي يستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس

بالأرقام، الصناعات الغذائية المصرية تغزو أسواق 15 دولة بالعالم

Advertisements

منوعات

المزيد

464 سائحا على متن 27 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة، في فصل الشتاء

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية