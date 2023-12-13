حصاد أوقاف الأقصر في 2023، إطلاق 33 ألف قافلة دعوية وتوزيع 17 طن لحوم

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن حصاد المديرية خلال2023، بمختلف القطاعات، حيث تم اعتماد 629 مسجد ومكتبه عامه للمشاركه فى البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل في القطاع الدعوي،و اعتماد 29 مسجد لاداء الدروس المنهجيه، واعتماد 117 مقراه عامه للجمهور، وعقد 1256 جلسة مقرأة اعضاء، واعتماد 272 مساجد لعقد فعاليات مجالس الاقراء بها عقد وعقد 33600 قافله دعويه، وعقد عدد 44388 جلسه برنامج صيفى للطفل، وعقد 1208 جلسه من جلسات برنامج المنبر الثابت المشرك بين الازهر والاوقاف، وعقد 100800 درس دينى، وتركيب 4560 موفر مياه بالمساجد، وعقد سهره رمضانيه بالاشتراك مع مديريه الشباب والرياضه.

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كما تابع مدير مديرية الأوقاف، أنه تم افتتاح 13 مسجد وهى كالتالى؛ افتتاح مسجد العبادين بقامولا بالقرنه فى جمعه 10/3/2023، وافتتاح مسجد التقوى بالطود البلد بالطود فى جمعه 17/3/2023، وافتتاح مسجد الشيخ موسى باللاقالته بالقرنه فى جمعه 24/3/2023، وافتتاح مسجد ابوبكر الصديق بالرياينه بارمنت فى جمعه 31/3/2023، وافتتاح مسجد السلام بقرية ابوقليعى بارمنت فى جمعه 31/3/، وافتتاح مسجد الشيخ موسى بالزينيه بحرى بالزينيه فى جمعه 7/4/2023، وافتتاح مسجد الهجرة بالحواكم بالبياضيه فى جمعة 23/6/2023، وافتتاح مسجد نور الدين بقرنة مرعى بالقرنه فى جمعة 7/7/2023، وافتتاح مسجد الفاروق بنجع الرزقه بالبعيرات بالقرنه فى جمعة 7/7/2023، وافتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعه الغربيه بالبياضيه في جمعة 1/9/2023.

وتم افتتاح مسجد حسن على عطيه بالبعيرات بالقرنه في جمعة 29/9/ 2023، وافتتاح مسجد فاطمه الزهراء بالشغب باسنا في جمعة 24/11/2023، وافتتاح مسجد العطاطوه بالرياينه بارمنت في جمعة 1/12/2023، وافتتاح مسجد الفتح طافوره بالبغدادى بالبياضيه في جمعة 15/12/2023.

وتابع مدير مديرية الأوقاف، أنه تم في القطاع الهندى، استلام 7 عمليات احلال وتجديد مساجد، واستلام 7عمليات صيانه وترميم مساجد، وجارى العمل بعدد 6عمليات احلال وتجديد مساجد، وجارى العمل بعدد 4 عمليات صيانه وترميم مساجد.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف، أنه في مجال البر والخيرات وخدمة المجتمع، تم اهداء محافظه الاقصر ممثله فى مديريه التضامن الاجتماعى عدد 17 طن لحوم، من مشروع لحوم صكوك الاضاحى والاطعام لتوزيعها على المستحقين من الاسر الاولى الرعايه، و 90 طن سكر لتوزيعها على الاسر الاولى الرعايه، و90 طن ارز لتوزيعها على الاسر الاولى الرعايه، و 30 طن مكرونه لتوزيعها على الاسر الاولى الرعايه.

