مطالبات برلمانية بإدراج محتكري السلع على قوائم الإرهاب

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ما تشهده البلاد حاليا من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع لاسيما السلع الغذائية، أمر غير مبرر في ظل وجود حجم إنتاج محلي كبير من تلك السلع يزيد عن حجم الاستهلاك في بعض السلع ويقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعضها.



وأضاف حسين في تصريح له اليوم، أن السبب الرئيسي في ذلك الارتفاع في الأسعار تقف وراءه سياسات احتكارية يمارسها بعض التجار من ضعاف النفوس في تلك السلع من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

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سياسات تضر بالمواطن



وتابع عضو مجلس النواب، للأسف الشديد، ممارسة تلك السياسات تضر بالمواطن والدولة بشكل عام مما يهدد استقرار البلاد، لاسيما في ظل تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد العديد التحديات الإقليمية والعالمية.

ودعا أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلي اعتبار جريمة احتكار السلع، جريمة من جرائم الإرهاب التى تضر بالأمن القومى بالبلاد، وأن يتم إدراج المتهمين في تلك الجرائم علي قوائم الإرهاب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمات الحالية التى يعانى منها الشارع المصرى في الحصول على السلع الاستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز وباقي السلع التى تضاعف ثمنها نتيجة الاحتكار مثل السجائر، جاءت نتيجة ضعف الرقابة إلي جانب التحايل على القانون والهروب من العقوبات الحالية والتى لم تعد تمثل ردعا قويا لهؤلاء المحتكرين، والدليل هو الاستمرار في تلك السياسات رغم معاناة الشارع وتحذيرات الحكومة.

وتابع النائب هشام حسين: أطالب بتغليظ عقوبة تلك الجريمة الاحتكارية، في أوقات الأزمات لتتساوى مع جرائم الإرهاب التى تصل العقوبة فيها إلي الإعدام، لاسيما أن نتيجة كل منها تؤدي إلى الإضرار بالوطن واستقراره.

وأكد أن تلك العقوبة ستكون رادعا قويا لمن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل علي القانون للقيام بها بعيدا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.

يواجه السوق المصري أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع، واختفاء بعضها، لاسيما السكر والبصل بعدما ارتفع سعريهما بشكل غير مسبوق.

اختفاء السكر وارتفاع سعره

وفي هذا الصدد تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره، فضلا عن غلاء البصل بشكل مبالغ فيه.

سعر السكر وصل 60 جنيها للكيلو

وأشار النائب إلى أنه تلقى عدد من الشكاوي من عدم وجود السكر في الأسواق، ووصول سعره إلى 60 جنيها للكيلو، وأيضا سعر البصل الذي ارتفع من ال3 كيلوات بجنيه إلى الكيلو بـ30 جنيها، أي نحو 90 ضعفا.

أزمة اقتصادية تاريخية

وقال النائب: هذا ليس تضخما بل كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.

اختفاء السلع يؤثر على صحة المصريين

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها، بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.

وتابع النائب: في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.

أزمة اقتصادية تاريخية

وقال النائب: هذا ليس تضخما بل كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.

اختفاء السلع يؤثر على صحة المصريين

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها، بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.

وتابع النائب: في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف أسباب هذه الأزمة، وموعد حلها وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.