طريقة نقل ملكية نسخة ويندوز أصلية من حاسب لآخر مجانا

لا يعلم الكثيرون من مستخدمي نظام تشغيل ويندوز، أن الرخصة الخاصة بتشغيل نظام مايكروسوفت ويندوز الأصلية قابلة للنقل من جهاز حاسب آلي لآخر مجانا، وتعتبر هذه الخطوة مهمة عند الانتقال من شراء حاسب جديد، وبالتالي فنقل النسخة أوفر من شراء نسخة جديدة.

وخلال السطور التالية نستعرض طريقة والحالات التي يمكن نقل رخصة تشغيل نظام ويندوز فيها.

نقل نسخة مايكروسوفت ويندوز من حاسب لآخر

- تسمح مايكروسوفت ويندوز بشكل عام بنقل رخصة تشغيل ويندوز بين الحواسب لأكثر من مرة ودون حد أقصى لعدد مرات النقل، كما يمكن الترقية مجانًا إلى ويندوز 11 عبر النسخة المنقولة دون أي مشاكل، حيث تعمل الترقية المجانية معها بشكل كامل، لكن هناك بعض الحالات التي ترفض فيها مايكروسوفت نقل هذه الرخصة بين الأجهزة، وأهم هذه الحالات:

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- أن تكون النسخة التي سيتم نقلها هي نسخة OEM أتت من أحد مصنعي الحواسيب المحمولة او النسخ التي تأتي مثبتة بشكل مسبق في أجهزة الحواسيب المحمولة أو الشخصية دون اعطاء رمز لها حيث تعتبر هذه النسخة ملكًا للشركة المصنعة للحاسب.

- يجب وقف استخدام رخصة التشغيل مع الحاسب القديم قبل تثبيته في الحاسب الجديد، اي لايمكن تشغيلها مع حاسبين في الوقت ذاته.

- إزالة رخصة تشغيل ويندوز 10 من الحاسب القديم، وهذه الخطوة الأولى للتمكن من نقل رخصة التشغيل من الحاسب القديم إلى حاسب جديد، ويمكن القيام بذلك عبر التوجه لقائمة ابدأ، ومن ثم اختيار واجهة الأوامر وتشغيلها مع صلاحيات المدير.

- كتابة الأمر التالي داخلها وتشغيله: slmgr /upk ويحب تشغيل هذا الأمر أكثر من مرة حتى تظهر رسالة إزالة التفعيل بنجاح من النظام.

- إدخال الأمر التالي للتأكد من إزالتها من جميع سجلات الحاسب بشكل كامل: slmgr /cpky.

-تفعيل الحاسوب الجديد عبر رخصة التشغيل القديمة من خلال تفعيل الرخصة عبر واجهة الأوامر عبر التوجه إلى تطبيق واجهة الأوامر في الحاسوب الجديد ومن ثم كتابة الأمر التالي:

slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

مع ملاحظ أن رموز X هي رموز التفعيل الخاص برخصة التشغيل القديمة ويندوز، ثم الضغط زر التفعيل حتى تعمل هذه الرخصة.

وبعد ذلك كتابة الأمر التالي للتأكد من تفعيل الرخصة بشكل صحيح:

slmgr /dlv

- التوجه إلى قائمة إعدادات النظام والبحث عن القسم الخاص بالرخصة.

التواصل مع الدعم الفني

- كما يمكن التواصل مع دعم مايكروسوفت من أجل تثبيت رخصة التشغيل القديمة وتفعيلها مع الحاسب وذلك في حال فشل الطريقة الأولى للتفعيل وذلك عبر التوجه إلى قائمة إبدأ ثم اختيار واجهة الأوامر وتفعيلها مع صلاحيات المدير، وبعد ذلك كتابة الأمر التالي فيها: slui 4 وعندما تظهر نافذة التواصل مع الدعم اختيار الدولة التي وبعد ذلك اتباع التعليمات على الشاشة وبعد التواصل مع ممثل خدمة العملاء والدعم، فإن النظام يطلب إدخال رموز التفعيل التي أعطاها دعم مايكروسوفت ثم ادخال رمز تفعيل الرخصة، وبعد ذلك الضغط على زر تفعيل ويندوز.