المعمل الجنائي يعاين حريقا نشب في بولاق الدكرور

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الشقة للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

حريق في شقة في بولاق الدكرور

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.