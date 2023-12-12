الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تكشف سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة حلوان بمنطقة كفر العلو، حيث تبين أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقومفريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوريأبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد منالأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

حلوان مدينة حلوان كفر العلو نيابة حلوان

مواد متعلقة

حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من مخدر البودر في مطروح

حبس عاطل لحيازته 175 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

رئيس محكمة استئناف طنطا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

النيابة تصرح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمعادي

نجل عم مرتكب مذبحة دار السلام: والده كان شاري له سيارة وشقة ومع ذلك قتله

رئيس محكمة استئناف القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أول صورة لطفل اختطف وقتل بعد فشل المتهم الحصول على فدية في المرج

أول صورة للمتهم بخطف طفل وقتله بعد الفشل في الحصول على فدية بالمرج

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 

طقس الغد، سحب ممطرة على هذه المحافظات

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

بيان مصري شديد اللهجة للرد على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة

وفاة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقابة السينمائين تنعاه

الانتخابات الرئاسية 2024، الهيئة الوطنية تكشف أبرز شكاوى تم رصدها باللجان

بيان عاجل من الأعلى للإعلام حول مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية

جرام الذهب عيار 21 يسجل 2800 جنيها، المؤشر الرئيسي للذهب بالبورصة المصرية (تحديث لحظى)

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

آخرها اغتيال الملثم.. 7 كذبات روجها الاحتلال منذ انطلاق طوفان الأقصى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية