النيابة تكشف سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة حلوان بمنطقة كفر العلو، حيث تبين أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.

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