استمرار الطوارئ بصرف صحي إسكندرية



قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن استمرار حالة الطوارئ يرجع إلي استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى غدا الأربعاء الموافق 13 ديسمبر ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية امطار متوسطة الشدة ورعدية احيانا تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة على ان تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وأشار إلي أن حالة الطوارئ بالشركة مستمرة منذ يوم الجمعة 8 ديسمبر للعمل علي تأمين اللجان الإنتخابية والطرق المؤدية إليها أثناء العملية الإنتخابية حتي إتمام فرز الأصوات بالأمس أثناء الأمطار التي أشارت إليها هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد علي تواجد جميع القيادات والعاملين والمتابعة اللحظية والربط الكامل بين غرفة عمليات شركة الصرف الصحي وغرف عمليات المحافظة ومختلف الجهات التفيذية بالمحافظة علي مدار الساعة منذ يوم الجمعة لتقديم الدعم الكامل ولرصد أي مشاكل للعمل علي حلها فورًا، وعلي الرغم من الأمطار المستمرة حتي الآن لم تشهد العملية الإنتاخبية أي مشاكل أو معوقات قد تؤثر علي توجه المواطنين للإنتخاب والمشاركة.

كما أكد علي أن شعار المرحلة في الشركة كان "يد تنتخب ويد تعمل" فكان تنظيم الورادي والتنسيق بين العاملين لكي تتاح الفرصة لجميع العاملين بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأشاد "نافع" بحرص جميع العاملين علي المشاركة والظهور بشكل مكثف أمام اللجان لممارسة كل عامل حقه في الإنتخاب ليكون عضوًا فعالا في المجتمع ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأشار إلي إستمرار عمل غرفة الطوارئ لإستقبال شكاوي المواطنين علي رقم 175 الخط الساخن أو عن طريق الواتس أب علي رقم ⁦01201175175⁩ للعمل علي حلها.

Advertisements