الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار الطوارئ بصرف صحي إسكندرية

استمرار الطوارئ بصرف
استمرار الطوارئ بصرف صحي اسكندرية،فيتو


قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن استمرار حالة الطوارئ يرجع إلي استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى غدا الأربعاء الموافق  13 ديسمبر  ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية  امطار  متوسطة الشدة ورعدية احيانا  تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة  الشدة  على فترات متقطعة على ان تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.
وأشار إلي أن حالة الطوارئ بالشركة مستمرة منذ يوم الجمعة 8 ديسمبر للعمل علي تأمين اللجان الإنتخابية والطرق المؤدية إليها أثناء العملية الإنتخابية حتي إتمام فرز الأصوات بالأمس أثناء الأمطار التي أشارت إليها هيئة الأرصاد الجوية.
وأكد علي تواجد جميع القيادات والعاملين والمتابعة اللحظية والربط الكامل بين غرفة عمليات شركة الصرف الصحي وغرف عمليات المحافظة ومختلف الجهات التفيذية بالمحافظة علي مدار الساعة منذ يوم الجمعة لتقديم الدعم الكامل ولرصد أي مشاكل للعمل علي حلها فورًا، وعلي الرغم من الأمطار المستمرة حتي الآن لم تشهد العملية الإنتاخبية أي مشاكل أو معوقات قد تؤثر علي توجه المواطنين للإنتخاب والمشاركة.
كما أكد علي أن شعار المرحلة في الشركة كان "يد تنتخب ويد تعمل" فكان تنظيم الورادي والتنسيق بين العاملين لكي تتاح الفرصة لجميع العاملين بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024.
وأشاد "نافع" بحرص جميع العاملين علي المشاركة والظهور بشكل مكثف أمام اللجان لممارسة كل عامل حقه في الإنتخاب ليكون عضوًا فعالا في المجتمع ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأشار إلي إستمرار عمل غرفة الطوارئ لإستقبال شكاوي المواطنين علي رقم 175 الخط الساخن أو عن طريق الواتس أب علي رقم ⁦01201175175⁩ للعمل علي حلها.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية طقس اخبار طقس الإسكندرية

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-12-2023

حالة الطرق اليوم، كوبري القبة ومحور 26 يوليو وامتداد شارع رمسيس الأكثر زحاما

موعد المباراة الأولى لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا والفريق المنافس

الأكثر قراءة

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك اليوم، وهذه أبرز الغيابات

أزمات غير مسبوقة، تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار السكر والبصل

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

إسرائيل تعلن مصرع العقيد إسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة

الانتخابات الرئاسية 2024، إكسترا نيوز: تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي ومنافسة بين فريد زهران وحازم عمر

بعد صدمة عودة نيمار للبرازيل، الهلال السعودي يقترب من ضم بديل ياباني

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

المستشار محمد الحمصانى متحدثا باسم مجلس الوزراء

Advertisements

منوعات

المزيد

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

ما الهدف من اليوم العالمي للقرود، وكيفية الاحتفال به؟

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية