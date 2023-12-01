الموسيقى العربية للتراث تحيي ذكرى ميلاد فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجى، وذلك في الثامنة مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية، وذلك في إطار خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والتي تهدف للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

ويتضمن البرنامج فاصلا لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء.

أما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة، وذلك بأداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبرى، مازن دراز وأحمد محسن.

Advertisements

فايزة أحمد

فايزة أحمد أحد أهم أعلام الغناء العربي ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عام ، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية.

والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى.

ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانٍ بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.