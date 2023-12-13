الحصر العددي للجنة العامة للانتخابات الرئاسية بعابدين

أعلنت اللجنة العامة بمدرسة فتحية بهيج بميدان عابدين الحصر العددي لأصوات الناخبين في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تسلم محاضر اللجان الفرعية.

الانتخابات الرئاسية

وأظهر الحصر العددي حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 28398 صوتًا، وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران 873 صوتًا، وحصل عبد السند يمامة 493 صوتًا، وحازم عمر حصل على 618 صوتًا.

انتخابات الرئاسة 2024، من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024

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وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة، بالآتي:

استلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية.

يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها..

إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية.

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين.

يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية "محضر إجراءات اللجنة العامة" من رئيس اللجنة وأمينها واثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة.

إثبات حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنموذج رقم 24 انتخابات رئاسية، على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف وتفقيطها، مثل ( 150: مائة وخمسون فقط ).

يوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من مندوبي المرشحين أو وكلائهم.

ويسلم صورة من هذا الكشف نموذج رقم 25 انتخابات رئاسية لمن طلب من المرشحين أو وكلائهم أو من مندوبيهم، بعد ختمه بخاتم اللجنة العامة المسلم لرئيس اللجنة.

يقوم رئيس اللجنة العامة بوضع جميع محاضر اللجان الفرعية المسلمة إليه من رؤساء اللجان الفرعية، بالإضافة إلى جميع محاضر اللجنة العامة داخل الحوافظ البلاستيكية المغلقة وخاتم اللجنة العامة في حوافظ كرتونية زرقاء اللون.

يقوم رئيس اللجنة العامة بالتوجه وبحوزته الحوافظ الكرتونية الزرقاء اللون إلى مقر لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية وتسليمها إليها بموجب استلام أوراق اللجنة العامة نموذج رقم 31 انتخابات رئاسية.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وجولة الإعادة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.