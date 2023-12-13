الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار عملية الفرز باللجان الفرعية لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية (فيديو)

الفرز في اللجان الفرعية
الفرز في اللجان الفرعية بالدقهلية، فيتو

تشهد اللجان الفرعية بمحافظة الدقهلية استمرار أعمال الفرز لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

تم تفريغ صناديق الاقتراع، وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية. 

Advertisements

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين. 

 

ويقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

ويتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية "محضر إجراءات اللجنة العامة" من رئيس اللجنة وأمينها واثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة. 

 

إثبات حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنموذج رقم 24 انتخابات رئاسية، على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحرف وتفقيطها، مثل (150: مائة وخمسون فقط). 

 

يوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ومن وجود كل من مندوبي المرشحين أو وكلائهم. 

انتخابات الرئاسة 2024، من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024 

 

وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية

 

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

 

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وجولة الإعادة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الفرز داخل اللجان الفرعية انتخابات الرئاسة 2024 منظمات المجتمع المدني المحلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

انتخابات الرئاسة 2024، بدء الحصر العددي للأصوات باللجان العامة في القاهرة والجيزة

انتخابات الرئاسة 2024، ضياء رشوان يتوقع مشاركة 62 % من المقيدين بقاعدة البيانات

انتخابات الرئاسة 2024، إسعاف القليوبية تنقل مواطنا للتصويت في لجنته بالقاهرة ( صور )

مزمار وطبل بلدي أمام لجنة في دمنهور ثالث أيام انتخابات الرئاسة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

رجعهم للمربع صفر، قرار جديد من معتمد جمال ضد ثلاثي الزمالك

ميدو يهاجم لاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية ويتوقع نتيجة المباراة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بلجنة مركز شرطة كفر الشيخ

بعد تخوف البعض، أستاذة بالجامعة الأمريكية تكشف بالدليل تأثير المقاطعة في الشركات الداعمة لإسرائيل

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بقسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بدائرة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية