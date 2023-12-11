ضياء السيد: فكرة عودة أزارو للأهلي محفوفة بالمخاطر، والدوري الإفريقي "وبال" على الأندية

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن المهاجم المغربي وليد أزارو، كان عنصرًا مؤثرًا في قيادة هجوم الأهلي، وهو يسير بشكل طيب مع عجمان الإماراتي، وفكرة إعادته من جديد من الوارد نجاحها أو فشلها، لكن لا أوافق على عودته من جديد.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "وليد أزارو كان موجودًا مع الأهلي منذ 4 سنوات، وفكرة إعادة لاعب كان موجودا في الفريق فكرة محفوفة بالمخاطر، وهو قادر على التأقلم سريعًا لأنه سبق ولعب في الأهلي، لكن العناصر تغيرت كثيرًا، وهيكل الفريق أصبح مختلفا، رغم مسيرته الجيدة مع عجمان، كما أنه رحل بسبب خلاف مع فايلر الذي رحل بعد ذلك، لكن في النهاية لو عاد للفريق أتمنى أن ينجح معنا".

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الدعم الجماهيري

وأضاف: "لابد أن يتوافر دعم جماهيري باستمرار، وأن يكون هناك شعور لدى اللاعبين بضرورة تغيير الوضع، وسبق وأكدت أن بطولة الدوري الإفريقي ستكون (وبال) على الأندية العربية، بالنظر لنتائج الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصنداونز أيضًا".

وأكمل: "واثق في دعم جماهير الأهلي للاعبين في كأس العالم للأندية، ولابد أن يكون رد الفعل قوي من جانب اللاعبين، وأن يبذلوا قصارى جهدهم، والفريق أصبح متمرس في البطولة، ونتمنى لهم التوفيق وتقديم مستوى قوي خلال البطولة".

وبسؤاله حول ما تردد حول إمكانية رحيل أكرم توفيق، قال: "هذه الأحاديث عبث، ومارسيل كولر فقط يريد تحفيز اللاعب، وهو من أفضل اللاعبين ولديه روح عالية، ولابد أن يغير النمط الخاص بلعبه، وأن يتسم بالهدوء، ودخوله في التدوير مع محمد هاني معقول، فأعلم أن أكرم توفيق يريد العودة لمنتخب مصر، لكن عليه أن يغير أسلوب لعبه خصوصا بعدما تعرض للإصابة مرتين بالصليبي".

إضاعة الفرص السهلة

وأضاف: "الأهلي سنحت له فرص كثيرة خلال لقاء بلوزداد، وإضاعة الفرص السهلة أصبحت معتادة، ونتمنى أن يركز اللاعبين في القادم، خصوصا في منافسات كأس العالم للأندية، وأي مدرب سيكون (حائر) خصوصا أن فريقه يصل للمرمى، وهناك حالة عدم توفيق واضحة، ولابد أن يكون هناك تركيز أكثر من جانب المهاجمين".

وزاد: "التغييرات التي دفع بها كولر في لقاء بلوزداد متأخرة كالعادة، ومشاركة أحمد كوكا مع إمام عاشور كانت لزيادة الشق الهجومي، لكنها لم تحقق الفارق، في ظل ابتعاد اللاعبين عن مستواهم وإضاعة الفرص رغم الوصول الكثير لمرمى النادي الجزائري".