مصطفى الفقي يرصد أهم الملفات أمام الرئيس القادم

الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن إقبال المواطنين على الإقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 ليس مفاجئا، لأن الشعب عادة ما يقف بصلابة في المواقف الصعبة ويتمسك بثوابته ويسعى للاستقرار وبقاء رأس مصر مرفوعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: المواطن المصري أراد أن يبعث رسالة لكل من يهمه الأمر أن مصر دولة متماسكة تسعى دائما للدفاع عن حقوقها ومصالحها وتأمين مطالبها.

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وأكد أن الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد الذي يتحرك في ظروف صعبة للخروج إلى بر الأمان والاستقرار.

إقبال الشباب علي الانتخابات الرئاسية

وأضاف الفقي أن إقبال الشباب على الإنتخابات ملفت بشدة وكذلك إقبال المرأة لفت إنتباه كل من تابع وراقب الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة ومعنى ذلك أن هناك عوائق تستهدف مصر ولكن لابد دائما من مواجهة هذه التحديات بصبر وصلابة.

الدور الإقليمي لمصر

وأوضح: إن الدور المصري في الوضع الإقليمي هو دور أساسي ولا بد للحاجة إليه ولا يمكن تجاهل مصر ولا دورها فغالبا ماتسود على غيرها فأثبتت الظروف أن مصر على قلب رجل واحد.

ملفات هامة أمام الرئيس القادم

وأشار إلى أن ملف العدالة الاجتماعية لابد أن يكون على أولويات الرئيس القادم لأن الأسعار أصبحت لا تتماشى مع الأجور وهي مشكلة أزلية وأن الوقت حان لإعادة ترتيب الأولويات وإضافة مرافق صناعية وإحداث مشروعات صناعية في أنحاء الجمهورية، لأن الصناعة هي قاطرة التنمية وتشد المجتمعات إلى الأمام.

وأضاف أن ملفات مثل التعليم والصحة يجب أن تكون على أولويات الرئيس القادم داخليا مشيرًا أن السياسة الخارجية متوازنة يتابعها الرئيس بنفسه وينفذها وزير الخارجية بإشادة عربية وخارجية أفريقية وآسيوية وأوروبية.

القضية الفلسطينية

وأوضح أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت يؤمن بالقضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني للعودة إلى دياره وتتشكل بهم دولتهم المستقلة ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو الدفع بهم إلى جهات محددة.



موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وجولة الإعادة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.