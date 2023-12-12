الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024، بدء الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة بأبو حماد بالشرقية (فيديو)

بدء تجميع الأصوات
بدء تجميع الأصوات باللجنة العامة بأبو حماد بالشرقية،فيتو

انتهت منذ قليل، عملية فرز الأصوات المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجان الفرعية في أبو حماد بمحافظة الشرقية، فيما يتم حاليا تسليم المظاريف للجان العامة تمهيدا للحصر العددي للأصوات.


وقدمت فيتو بثا مباشرًا منذ قليل من اللجنة العامة بمركز أبوحماد لحظة تسليم المظاريف وبدء الحصر العددي للأصوات.

 

التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في حصر أصوات الناخبين

انتخابات الرئاسة 2024، من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية 2024 .

 وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

 

وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة،  بالآتي: 

 

استلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية. 

 

يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها.. 

إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية. 

 

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين. 

 

يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

يتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية "محضر إجراءات اللجنة العامة" من رئيس اللجنة وأمينها واثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة. 

 

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