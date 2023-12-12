خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع

وأداء الأسواق الخليجية، التي علي ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة المقرر انعقاده 13 ديسمبر الجاري ومتوقع فيه اتخاذ قرار التثبيت.



ففي المملكة العربية السعودية



انخفض المؤشر في مستهل التداولات

حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.02% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل لمستوي 11378 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 7 مليار ريال ، وتتوجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز جهود العمل المناخي علي جهات متعددة

وتسعى لبحث تنمية الاستثمارات مع دولة الصين لتطوير صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية وتقنية المعلومات، مما سيفيد قطاع التكنولوجية في السوق السعودي وينعكس على أدائه.

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وفي الكويت



مازال التباين يؤثر على المؤشرات الكويتية، حيث استهل مؤشر الكويت 50 الجلسة علي التواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.1% وهي تقدر بأقل من نقطة ليصل المؤشر إلى مستوي 5404 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.



وتسعى الدولة لتطوير قطاع التعليم من خلال استشارة مالية حصرية من الاستثمارات الوطنية بقيمة 53 مليون دينار كويتي.



وفي الامارات العربية المتحدة



سيطر التباين على أداء المؤشرات، حيث انخفض مؤشر سوق دبي، حيث انخفض بنسبة 0.29% وهي تقدر ب 11 نقطة ليصل لمستوى 3924 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 250 مليون درهم، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، حيث ارتفع بنسبة 0.2% وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل إلى 9413 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 800 مليون درهم.



وتسعى الامارات لإدراج أسهم جديدة في قطاعات متنوعة لجذب فئات جديدة من المتعاملين للخروج من الأداء الغرضي الضيق لأداء المؤشرات طوال العشر شهور الاخيرة من العام الحالي والتي تسبب فيها تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتعاملات المضاربية للمحللين، والمبيعات المتوالية من قبل الخليجيين.