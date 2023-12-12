الانتخابات الرئاسية 2024، اللجنة العامة بمطروح تستعد للحصر العددي للأصوات (صور)

بدأت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح، استعدادها لبدء الحصر العددي لصناديق الاقتراع بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت عدد من اللجان الفرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح، عمليات الفرز في لجانها، على أن تنتقل مظاريف الفرز إلى الهيئة العامة للانتخابات بالمحافظة.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بمحافظة مطروح 342 ألفا و186 صوتا موزعة على 149 لجنة انتخابية رئاسية و200 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين، بإجمالي 35 لجنة لاستقبال الناخبين الوافدين.

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وتنشر "فيتو" الحصر العددي للانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح، على أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات في يوم 18 ديسمبر الجاري وفقًا للقرارات والضوابط المنظمة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

انتخابات الرئاسة 2024، من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالتعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجمبع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024

وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة، بالآتي:

استلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية.

يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها..

إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية.

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين.

يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية " محضر إجراءات اللجنة العامة " من رئبس اللجنة وأمينها وأثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة.

إثبات حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنموذج رقم 24 انتخابات رئاسية، على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحرف وتفقيطها، مثل ( 150: مائة وخمسون فقط ).

يوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من مندوبي المرشحين أو وكلائهم.

ويسلم صورة من هذا الكشف نموذج رقم 25 انتخابات رئاسية لمن طلب من المرشحين أو وكلائهم أو من مندوبيهم، بعد ختمه بخاتم اللجنة العامة المسلم لرئيس اللجنة.

يقوم رئيس اللجنة العامة بوضع جميع محاضر اللجان الفرعية المسلمة إليه من رؤساء اللجان الفرعية، بالإضافة إلى جميع محاضر اللجنة العامة داخل الحوافظ البلاستيكية المغلقة وخاتم اللجنة العامة في حوافظ كرتونية زرقاء اللون.

يقوم رئيس اللجنة العامة بالتوجه وبحوزته الحوافظ الكرتونية الزرقاء اللون إلى مقر لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية وتسليمها إليها بموجب استلام أوراق اللجنة العامة نموذج رقم 31 انتخابات رئاسية.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وجولة الإعادة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجه انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.