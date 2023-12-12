الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهمين بإكراه شاب علي توقيع سند بيع وحدة سكنية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لإكراه شاب بالقوة علي توقيع سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة بالدور الأرضي.

أمر الإحالة بالقضية 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليه حاتم.م، باستعمال القوة، لإجباره على توقيع سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة، بالدور الأرضي يمين الصاعد بالعقار لصالح المتهم الثاني.

جرعة منوم

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، أنها قدمت مشروب يحتوي على جرعة من مادة بها منوم، بمعرفة المتهم الثاني، والتي شلت قدرة المجني عليه على الحركة والإدراك، مستغينة حالته تلك في وضع بصمة إصبعه على ذلك العقد.

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القبض على المتهمة

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة برفقة المتهم الثاني، على النحو المشار إليه في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
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