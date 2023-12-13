زي النهاردة، إسرائيل تغتال إحسان شواهنة قائد كتائب القسام في شمال الضفة الغربية

مثل هذا اليوم من عام 2004، اغتالت إسرائيل قائد كتائب القسام في شمال الضفة الغربية إحسان شواهنة أحد أبرز قادة القسام على مدار تاريخه.

مولد ونشأة قائد القسام إحسان شواهنة

ولد إحسان شواهنة في قرية كفر ثلث الواقعة شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية عام 1977 في كنف أسرة تتكون من ثمانية أفراد غير والديه، كان إحسان بكر ذكورهم الثلاثة وثاني أفرادها الثمانية.

تلقى إحسان تعليمه في المرحلة الابتدائية والإعدادية بمدرسة كفر ثلث الثانوية، ليكمل مرحلته الثانوية في الفرع العلمي بمدرسة عزون الثانوية، كان إحسان من أبرز طلاب صفه وأكثرهم اجتهادًا، لينضم لصفوف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس بعد أن حصل على معدل 86.5 في الفرع العلمي، ودخل كلية الهندسة وانضم في الوقت إلى كتائب القسام وتدرج في الصفوف التنظيمية حتى اعتلى أعلى السلم القيادي فيها بالضفة الغربية.

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قصة اغتيال إحسان شواهنة

في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الاثنين 13 دسمبر 2004 شنت إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي هجوما مدبرا على الشهيد القسامي القائد إحسان نعيم شواهنة مهندس القسام السادس وقائدها في شمال الضفة الغربية، بعد أكثر من عام من المطاردة الحثيثة في محاولة لإلقاء القبض عليه.

تتسللت القوة الصهيونية في جنح الظلام إلى شارع الأرصاد بالجبل الشمالي بمدينة نابلس في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وطوقت إحدى العمارات السكنية في ذلك الحي وطالبت سكانه بالخروج لتفتيشه، وباءت كل نداءات الجيش لاحسان بتسليم نفسه هربًا من المواجهة المسلحة معه بالفشل.

بدأت القوات الصهيونية بإطلاق النار بشكل كثيف على الطابق الرابع الذي تحصن فيه إحسان الذي رد عليهم بالمثل، ولكنه أوقف إطلاق النار من جهته ليهيئ نفسه لجولة جديدة بعد أن اختبأ في «سدة» البيت، واعتقد الجيش بأنه انهى المعركة لصالحه.

مع أولى محاولات الاقتحام لمخبأ مهندس القسام السادس، انقض عليهم بسيل من الرصاص عاجلهم به لينجح في قنص قائد الفرقة، ويتبادل الطرفان إطلاق النار لأكثر من ساعة، استدعيت فيها المزيد من التعزيزات الصهيونية ويصيب إحسان ثلاثة جنود بجراح مختلفة، في حين كانت ثلاثة إصابات في أنحاء مختلفة من جسد إحسان قد نالت من عزيمته، قبل أن يصوِّب أحد الجنود سلاحه عليه، ويصيبه برصاصة في الجانب الأيمن من وجهه ليرتقي شهيدًا.