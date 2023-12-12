إقبال الناخبين في آخر ساعة من الانتخابات الرئاسية بشبرا الخيمة (صور)

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت لجان التصويت في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، إقبالا من الناخبين في آخر ساعة من انتخابات الرئاسة.

وكالعادة، كان العنصر النسائي هو الأكثر إقبالا على التصويت في الساعة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد، مساعدة رؤساء اللجان لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على التصويت وإتمام إجراءات الانتخاب خارج الفصول المدرسية المخصصة للجان الانتخابية، رأفة بحالتهم الصحية.

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التصويت في شبرا الخيمة

وظهر الأطفال بقوة برفقة آبائهم وأمهاتهم خلال تواجدهم في اللجان الانتخابية في مدينة شبرا الخيمة، للتصويت على اختيار رئيس للبلاد.

وسيطرت حالة من السعادة على الأطفال بعد دخولهم لجنة التصويت برفقة آبائهم وأمهاتهم، ووضع الحبر الفسفوري في أيديهم.

كما واصل كبار السن والسيدات في مختلف أعمارهن، التوافد على المشاركة في المشهد الانتخابي، باللجان المختلفة في مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

ومنذ أول أمس الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية، يشارك كبار السن والسيدات بقوة في المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، سواء في شبرا الخيمة أو مختلف لجان الجمهورية.

ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

تواصل جامعة القاهرة لليوم الثالث على التوالى مشاركة منتسبي الجامعة في مسيرات متتالية للتوجه إلى اللجان الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024، تحت شعار "انزل شارك... مصر هي الأهم"، تحت الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لنزول منتسبي جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية والتي بدأت الأحد 10 ديسمبر وتنتهي اليوم وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي تلقائية وطنية يواصل منتسبو جامعة القاهرة الاحتشاد والاصطفاف أمام مبني القبة متوجهين الى لجان الانتخابات المتعددة رافعين أعلام مصر في جو احتفالي ومظهر حضاري يعكس المظهر الحضاري للجامعة والتي تواصل لليوم الثالث علي التوالي تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم في تحديد مستقبل الوطن.

جدير بالذكر، انه انطلقت من جامعة القاهرة، على مدار يومي الأحد والإثنين مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، شارك فيها منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، بما يعكس حرص المجتمع الجامعي على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.