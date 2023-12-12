الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

بيان عاجل من الأعلى للإعلام حول مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

أصدر  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا عاجلا طالب فيه بضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، وشدد على أهمية الابتعاد عن التسريبات التى قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمى.

 

الضوابط المهنية في التعامل مع تغطية الانتخابات الرئاسية 

 

وأشار المجلس إلى أن المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014 توجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية عند قيامها بتغطية الانتخابات ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها أو استعمال عناوين مخالفة للمتن وتوعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات.

Advertisements

 

وأضاف: يحظر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (4) على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون.

 

ضوابط نشر المعلومات عن الانتخابات الرئاسية 

 

كما أشار الأعلى للإعلام إلى لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس وهي كالآتي: "عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية فى ذلك التزام الصحفى أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعى قبل التأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأى ووجهة النظر الشخصية".

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الانتخابات الرئاسية نتائج الانتخابات الرئاسية تغطية الانتخابات الانتخابات

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 

طقس الغد، سحب ممطرة على هذه المحافظات

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

وفاة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقابة السينمائين تنعاه

بيان مصري شديد اللهجة للرد على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة

الانتخابات الرئاسية 2024، الهيئة الوطنية تكشف أبرز شكاوى تم رصدها باللجان

بيان عاجل من الأعلى للإعلام حول مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية

ريال مدريد في الصدارة.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

آخرها اغتيال الملثم.. 7 كذبات روجها الاحتلال منذ انطلاق طوفان الأقصى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية