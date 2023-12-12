بيان عاجل من الأعلى للإعلام حول مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا عاجلا طالب فيه بضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، وشدد على أهمية الابتعاد عن التسريبات التى قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمى.
الضوابط المهنية في التعامل مع تغطية الانتخابات الرئاسية
وأشار المجلس إلى أن المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014 توجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية عند قيامها بتغطية الانتخابات ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها أو استعمال عناوين مخالفة للمتن وتوعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأضاف: يحظر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (4) على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون.
ضوابط نشر المعلومات عن الانتخابات الرئاسية
كما أشار الأعلى للإعلام إلى لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس وهي كالآتي: "عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية فى ذلك التزام الصحفى أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعى قبل التأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأى ووجهة النظر الشخصية".
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