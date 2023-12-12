وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم بنسبة نجاح 90 %
اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بمراحلها الثلاثة (تمهيدية- متوسطة- تخصصية)، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، مقدما التهنئة لكل الناجحين ومتمنيا لهم مزيدا من التوفيق.
اختبارات الرواق الأزهري
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تقدم للاختبارات من 27 محافظة (10117) دارسا، حضر منهم (6297) دارسا، ونجح منهم (5670) دارسا، بنسبة نجاح عامة بلغت 90%، مبينا أن هذه الاختبارات استمرت لمدة ستة أشهر متواصلة.
برامج الرواق الأزهري لحملة الماجستير والدكتوراة من العاملين بالأزهر
وفي سياق متصل أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر في الأسبوع الماضي عن فتح باب التقدم للمشاركة في برامج الرواق الأزهرى وأنشطته في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف من حملة الماجستير والدكتوراه، وفقا للشروط التالية:
الشروط العامة: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر الشريف، وأن يكون من بين العاملين بالأزهر الشريف، وأن يكون على رأس العمل وقت التقدم.
الشروط الخاصة: أن يكون المتقدم من حملة الماجستير أو الدكتوراه- ويفضل الأعلى درجة-، وأن يكون من المتخصصين في العلوم الشرعية أو العربية أو المجال التربوي وثيق الصلة بالعلوم الشرعية والعربية، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية، التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف.
شروط العمل: سيكون العمل بنظام الساعة (أجر مقابل العمل) بعد مواعيد العمل الرسمية، على أن يتم الاستعانة بمن اجتاز الاختبارات والمقابلات على قدر ما يتوفر من ساعات العمل الخاصة ببرامج وأنشطة الرواق - عدا برامج القرآن الكريم والتجويد والقراءات.
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