تحقيق لصحيفة فرنسية يفضح إسرائيل ويكشف تفاصيل جديدة عن عملية طوفان الأقصى

كشف تحقيق لصحيفة فرنسية، اليوم، تفاصيل جديدة عن عملية طوفان الأقصى التى شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضى.

صحيفة ليبراسيون تكشف حقائق طوفان الأقصى

وأكدت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، في تحقيق لها، إن ادعاءات إسرائيل بوقوع فظائع في 7 أكتوبر - طوفان الأقصى- هدفت لحشد الرأي العام الإسرائيلي والدولي للانتقام العنيف في غزة".

وقالت ليبراسيون، إنّه "لم يتم قطع رأس أحد ولم يتم وضع أطفال في أفران أو تقييد أطفال كما ادعت إسرائيل"، مشيرة إلى أن لم تكن هناك سيدة حامل بين الأسرى في 7 أكتوبر.

كتائب القسام تستهدف 7 آليات عسكرية إسرائيلية

فى ذات السياق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء، استهداف ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.



وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

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اشتباكات من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية



كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.



وأشار البيان إلى أن عددا آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.



كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تليفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.





حركة حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية



يشار إلى أن حركة حماس طالبت، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية وأجهزتها بتجاوز "اتفاقيات أوسلو" ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت حماس: "تصريحات نتنياهو حول جاهزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية تؤكد نيته استهداف شعبنا في غزة والضفة الغربية، وهي تؤكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية وسعيها لترسيخ الاحتلال وخاصة للقدس والمسجد الأقصى".

