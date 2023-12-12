الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

لتدبير احتياجات القطاع الصحي، مدبولي يناقش توفير الاعتمادات المالية لهيئة الشراء الموحد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وحضر الاجتماع العميد محمد أحمد عبد القوي، أمين عام الهيئة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.\

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آليات توفير الاعتمادات المالية  لتدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي

وتابع رئيس الوزراء آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة، لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد، والتعاون مع العديد من شركاء العمل، بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر.

كما استعرض رئيس هيئة الشراء الموحد جانبًا من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم الطبية، بالتعاون مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، وكذا الخطوات الخاصة بتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية على المستوي الإقليمي والعالمي، فضلًا عن موقف مشروع إقامة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية هيئة المصرية للشراء الموحد رئيس هيئة الشراء الموحد

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