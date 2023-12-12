الغرف التجارية: انفراجة في أزمة السكر خلال 3 أيام والفلاحون سبب نقص الأرز

أزمة السكر ، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن السوق سيشهد انفراجة في أزمة السكر خلال 3 أيام علي الأكثر، لافتًا إلي أن السكر متوفر ويتم ضخ كميات مضاعفة يوميا لتغطية حاجة المواطنين الا أنها تنفد فور طرحها بالسوق.

أزمة ارتفاع السكر

وقال في تصريحات له علي هامش معرض فوود افريكا المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي، أن أحد أسباب الأزمة يرجع إلي قيام البورصة السلعية بطرح كميات من السكر لبعض الشركات الصغيرة التى لا تمتلك فاتورة إلكترونية، وبالتالى كانت هناك صعوبة في تتبع السكر.

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وأشار عز إلى أنه تم حاليًا تدارك هذه المشكلة، مؤكدًا عدم طرح السكر سوى للشركات التى لديها فاتورة إلكترونية وهذه الشركات تم متابعتها لحظة بلحظة منذ استلام السكر وحتى توزيعه على المحلات الصغيرة بسعر 27 جنيها للكيلو مايمنع التلاعب في الأسعار.

أرتفاع أسعار الأرز



وفيما يتعلق بالأرز، قال علاء عز أرز الشعير متوفر بكثرة لدى الفلاحين، وهم من يحاولون إخفاءه فى انتظار زيادة الأسعار وتحقيق المزيد من المكاسب.

وأوضح أنه لمواجهة هذه الأزمة قامت وزارة التموين وكذلك القطاع الخاص باستيراد 90 الف طن أرز هندي عبر 3 شحنات بحمولة 30 ألف طن للشحنة الواحدة وسوف يتم طرحه بسعره الحالى وهو 21 جنيها للكيلو.

وقال "عز" أن حل أزمة السكر والأرز تتمثل فى زيادة المعروض بالأسواق، ما يجبر كل من يحاول إخفاء السلع على إخراجها للسوق خوفا من تعرضها للتلف.