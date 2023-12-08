مسؤول أمريكي: إسرائيل وافقت على فتح معبر كرم أبو سالم لتفتيش المساعدات لغزة

قال مسؤول أمريكي كبير، الخميس، إن إسرائيل وافقت، بناء على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح.

وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات.

ولم يذكر المسؤول الأمريكي إطارًا زمنيًّا بشأن موعد فتح المعبر.

وكان مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال أيضًا إن هناك مؤشرات تبشر باحتمال فتح معبر كرم أبو سالم في إسرائيل قريبًا للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

Advertisements

وأضاف جريفيث للصحفيين في جنيف "ما زلنا نتفاوض في ظل وجود مؤشرات واعدة في الوقت الحالي... هناك مؤشرات تبشر الآن باحتمال الفتح قريبًا".

وأمس أفادت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، بوجود ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم خلال الأيام القادمة بنفس آليات عمل منفذ العوجة.