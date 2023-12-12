الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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سياسة

مناقشة كتاب القضاء العرفى وشيوخ العرب ما لهم وما عليهم في نقابة الصحفيين، الخميس

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تعقد اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب “القضاء العرفى وشيوخ العرب ما لهم وما عليهم” للكاتب الصحفى مختار معتمد.

 

المشاركون في مناقشة كتاب القضاء العرفي وشيوخ العرب 

 

يشارك فى المناقشة عدد من الزملاء والإعلاميين ومشايخ العرب والقضاة العرفيين، ويدير الندوة الكاتب الصحفى مجاهد خلف رئيس تحرير الجمهورية أون لاين السابق، وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023م الساعة السادسة مساءً، فى قاعة طه حسين بالدور الرابع.
 

يذكر أن  نقابة الصحفيين دعت إلى ساعة احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل من الساعة الواحدة، وحتى الثانية ظهرًا في كل الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، ونقابة الصحفيين تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

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أسباب دعوة الصحفيين إلى ساعة احتجاجية 

 

يأتي ذلك للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك لإعلان رفضنا للفيتو الأمريكي، وتورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

 

 

وتشهد الساعة الاحتجاجية فعاليات متزامنة بمقر  نقابة الصحفيين وفى مقرات الصحف يرفع خلالها المشاركون لافتات تدعو لوقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، وتحمل شعارات اليوم، وصور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين عليها شعار مجرم حرب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية الدولية. 

 

كما يحمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، ويطالبون بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.

 

وينشر المشاركون فى الاحتجاج صور مشاركتهم على صفحاتهم الشخصية، وصفحات الصحف، ووسائل الإعلام بشكل متزامن، لإرسال رسالة بموقف الصحفيين المصريين المعارض للحرب، والتهجير، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

 

واختتمت نقابة الصحفيين:  أوقفوا العدوان الصهيوني.. عاشت فلسطين حرة.. لا التهجير.. لا للتوطين.. التهجير خط أحمر.. المجد للشهداء.. حاكموا مجرمي الحرب. 

 

الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية والإغاثية لغزة

كانت نقابة الصحفيين ومؤسسة مصر الخير قد دشنا الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المقدمة من نقابة الصحفيين المصريين إلى أهالي قطاع غزة.

 

جاء ذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وأمل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين وهشام يونس وحسين الزناتي وكيلا نقابة الصحفيين ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة وممثلي مؤسسة مصر الخير والعديد من ممثلي الصحف القومية والحزبية والخاصة.

 

تفاصيل التعاون بين نقابة الصحفيين ومصر الخير 

وأوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين أنه تم تدشين اليوم الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من النقابة والصحفيين المصريين لأهالي قطاع غزة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين عددًا من الدفعات الأخرى، لافتا إلى أن الدفعة الأولى هو بداية لتعاون مفتوح وممتد ومستمر مع مؤسسة مصر الخير.

 

وأكد أن دعم نقابة الصحفيين المصريين لأهالي قطاع غزة والقضية الفلسطينية قديم وممتد وأن الدعم العيني اليوم هو أحد صوره، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين من أهم داعمي ومساندي القضية الفلسطينية من بدايتها، وأشار إلى أن نقابة الصحفيين نظمت العديد من الفعاليات وقامت بالعديد من التحركات والجهود لدعم القضية الفلسطينية.

 

ووجه البلشي الشكر لمؤسسة مصر الخير باعتبارها من أهم وأكبر منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون معهم جاء نتيجة قدرتهم على توصيل المساعدات بشكل سريع وتوفير الاحتياجات التي يحتاجها أهالي القطاع لأنهم مدركين لطبيعة احتياجات القطاع.

 

وقالت أمل مبدى المدير التنفيذي  لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية ويعاني من ظروف استثنائية صعبة نتيجة العدوان الغاشم.

 

وأعربت مبدى عن سعادتها بالتعاون مع نقابة الصحفيين قلعة الحريات في مصر  في تسيير أول شحنة مواد غذائية ومساعدات إنسانية مقدمة من الصحفيين لأهالي قطاع غزة، مشيدة بدور نقابة الصحفيين الوطني والمهني المستمر منذ عقود.

 

ثمار التعاون بين نقابة الصحفيين ومصر الخير

وأشارت إلى أن هذا التعاون سيكون ممتد ومستمر، ليس لمساعدة أهالي قطاع غزة ولكن لمساعدة المواطنين المصريين في الداخل.

 

وطالبت كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي والنقابات أن تحذو حذو نقابة الصحفيين، لنجدة أهالي قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وكافة سبل ومتطلبات الحياة.

 

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية داخل مصر إلا أن مصر كانت أكثر دول العالم في تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، فضلًا عن تنسيق الجهود لتوصيل المساعدات الدولية لداخل القطاع.

 

وأوضحت مؤسسة مصر الخير أنه تم تسيير 4 قوافل إغاثية خلال الفترة الماضية منذ فتح معبر رفح، مشيرة إلى أنها أعدت قوافل متكاملة تضم كافة العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية تتضمن مساعدات علاجية وغذائية ومستلزمات الإغاثة لمواجهة فصل الشتاء.

 

وأشارت مؤسسة مصر الخير إلى أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة وصل إلى ١٢٠٠ طن بالإضافة المستلزمات الطبية شملت على ١٩٣ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي شملت أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير وكل ما احتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.

 

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