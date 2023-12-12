مسيرات نسائية بقري محافظة البحيرة لدعم العملية الانتخابية (فيديو وصور)

قام عدد كبير من سيدات قري مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة بعمل مسيرة وطنية لمساندة الوطن بالانتخابات الرئاسية 2024 وحث المواطنين على المشاركة الفعالة القوية.



حيث تصدرت المرأة المشهد الانتخابي والمسيرات الوطنية بمحافظة البحيرة، حيث قام عدد من سيدات مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالمشاركة الفعالة في مسيرات وطنية مناديات تحيا مصر، ويأتي ذلك دعما لمصر بالانتخابات الرئاسية للعام 2024.

حيث شهدت لجان محافظة البحيرة ازدحام شديد من قبل المواطنين اللذين تواجدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولي من صباح اليوم مؤكدين على اهمية وضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

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مسيرات نسائية بقري محافظة البحيرة لدعم العملية الإنتخابية، فيتو





وأكدت غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية بالبحيرة ، العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة،وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والعميد أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة.

مسيرات نسائية بقري محافظة البحيرة لدعم العملية الإنتخابية، فيتو





وتابعت غرفة العمليات المركزية بالبحيرة، من خلال الفيديو كونفرانس، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثالث علىالتوالي، واستمرار لانتظام سير العملية الانتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، والتعامل الفوري معحالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوى، وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

مسيرات نسائية بقري محافظة البحيرة لدعم العملية الإنتخابية، فيتو









وتم المرور على كافة اللجان العامة، والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، وتم التأكد من توزيع المظاريف استعدادًاللعملية الانتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن، والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية وأن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجانيبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.



يذكر أنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركزا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدينلاستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.







