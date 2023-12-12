الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيسة بعثة الاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات تشكر مصر على تسهيل مهمتهم (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام ۲۰۲٤، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشؤون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الأفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهو الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليميتين، والذي عكسه الحرص على إيفاد تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

Advertisements

وأضاف السفير أبوزيد، أن الوزير شكري أكد على الحرص على تقديم كافة سُبل الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير وعمل البعثة المشتركة لمتابعة العملية الانتخابية، والدور الهام للاجتماع التعريفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات لكافة بعثات المتابعة يوم 9 ديسمبر الجاري الذي قد ساهم في تعرف البعثة على القواعد والإجراءات الخاصة بعملها وبالعملية الانتخابية برمتها. وقد قامت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابع بزيارة عدد من مقار اللجان الانتخابية بعدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية والإسماعيلية حتى تاريخه.

من جانبها، أعربت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، عن سعادتها البالغة برئاسة البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقدمة الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها، معربةً عن تطلعها لقدرة مصر على المضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من التنمية والتقدم. 

ومن جانبهم، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن اقتناعهم بأن متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام قد أسهم فى إطلاع البعثة الأفريقية على الكثير من التجارب الجديدة التى يمكن الاستفادة منها فى الدول الإفريقية الأخرى.

سامح شكري يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سامح شكري , الانتخابات الرئاسية 2024 إجراء الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

سامح شكري يوجه رسالة إلى العالم حول معبر رفح (فيديو)

كلمة سامح شكري فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر COP28 (فيديو)

سامح شكري يجري مباحثات مع وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا في القاهرة حول الأوضاع في غزة

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: عندما لا يكون إعلاميا ويعطي دروسا للإعلاميين!

موعد الانتهاء من إجراءات الفرز بالانتخابات الرئاسية

السيسي يصدق على تعديل 4 قوانين

أول رد من الرئاسة الفلسطينية على حديث نتنياهو عن حرب في الضفة الغربية

مئات الطلاب والعاملين وأساتذة جامعة سيناء يشاركون بالانتخابات بالعريش والقنطرة

أبرز الأزمات والشائعات والخلافات الفنية في 2023

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أسباب انخفاض أسعار الدواجن في المزارع مقارنة بالمبادرة الحكومية.. وشعبة الثروة الداجنة تطالب بسعر عادل للمنتج مبني على تحديد التكلفة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لماذا قالوا عنه الفتى المدلل لنور الشريف.. حكاية صدفة صنعت نجومية أحمد العوضي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية