اسكريبت بقلم السفير، سفارة تركيا بالقاهرة تحتفي بذكرى الأميرة قدرية بفيلم وثائقي (فيديو وصور)

نظمت السفارة التركية بالقاهرة، أمس الإثنين، حفلًا لعرض فيلم وثائقي يحكي قصة المصرية من أصل تركي الأميرة قدرية حسين، والتي كان لها دور كبير للتناغم في تاريخ كل من مصر وتركيا.

وافتتح الحفل سفير تركيا بالقاهرة صالح موتلو شن، بكلمة تعريفية عن الأميرة المصرية من أصل تركي ودورها الكبير في مساعدة وطنها بمناسبة اقتراب ذكرى مولدها، وكذلك عرض موسيقي ساحر.



وقال السفير صالح موتلو شن، إن مصر مليئة بالأسرار الثقافية والتاريخية وكذلك الغموض الثري، الذي يكتنفها سواء في حضارتها وتاريخها الملئ بالكنوز وأكبر دليل علي ذلك الأميرة قدرية حسين ودورها في نشر الثقافة بين تركيا ومصر.

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وأوضح الفيلم الوثائقي الذي نشر عن الأميرة قدرية كيف أثرت الحياة الثقافية المصرية والتركية، وجعلت هناك تناغم في التاريخ للبلدين، لم تكن مجرد شاعرة أو أديبة وصحفية، ولها مؤلفات عديدة منها كتاب طيف ملكي، ومجموعة رسائل أنقرة المقدسة، وليلة بهيجة وكتاب محاسن الحياة، وأفضل ما كتبت الأميرة قدرية ما ألفته في جزأين كبيرين عن «شهيرات النساء في العالم الإسلامي".



واشار الي أنها كانت ثائرة وساعدت وطنها في شراء طائرة حربية تحمل اسمها بعد أن تبرعت بجزء من ثروتها لشرائها، كما أن منزلها تحول الأن للمقر المخصص للرئيس التركي، اضافة الي أنشأت جمعية الهلال الأحمر التركية.



وسلط الفيلم التسجيلي الذي يحمل اسم قدرية الضوء علي كتابات الأميرة قدرية سواء بالعربية والتركية والفرنسية والانجليزية، وكذلك حياتها الزوجية فهي تزوجت مرتين وقبل ذلك نشأتها فهي ابنة حسين كامل يناير 1888- 1955، ولها اختان غيرها هما سميحة وبديعة وكانت تتقن التصوير، وصنع التماثيل، كما أنها مؤرخة، ومفكرة، وشاعرة، فهي ابنة السلطان حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا والي مصر، ووالدتها ملك حسن طوران التي اشتهرت في التاريخ المصري بلقب السلطانة ملك وهى الزوجة الثانية للسلطان حسين كامل بعد زوجته الأميرة عين الحياة.

كما عرض الفيلم التسجيلي صور للأميرة قدرية وهي في مراحل عمرها المختلفة سواء في الطفولة وبعد الزواج، وكذلك عدد من الفيديوهات والصور التاريخية لمصر وتركيا، فضلا عن كفاحها الوطني وتنقلها بين مصر وأوروبا، كما اختتم الفيديو بزيارة سفير تركيا لقبر الأميرة الراحلة ودفنها بمقابر الإمام الشافعي، والجدير ذكره أن السفير التركي صالح موتلو شن هو من أعد سكريبت الفيلم الوثائقي الذي يحكي حياة الأميرة قدرية.