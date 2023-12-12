مصر تكتسح الجزائر 10 / 3 فى بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين

اكتسح منتخب مصر للمكفوفين للرجال نظيره الجزائري 10- 3 في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي تقام في مصر.

انطلقت بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين أول أمس الأحد بصالة الدكتور حسن مصطفي بمشاركة أربع منتخبات مصر والجزائر وغانا وكوت ديفوار.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب منتخب مصر الذي نجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 4-1 وكثف ضرباته القوية في الشوط الثاني حتي نجح في الوصول بالنتيجة 10-3 لصالح الفراعنة الذي قدموا مباراة طيبة للغاية.

كانت مصر قد فازت على كوت ديفوار بنتيجة 11 / 1 والفوز على غانا بنتيجة 11 / 3.

تستمر بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين حتي الخميس المقبل لتحديد الفريق الذي سيصعد لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 حيث يصعد منتخب واحد ليمثل أفريقيا في باريس 2024.

كما حرص امس منتخب مصر لرياضة المكفوفين رجال وسيدات علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإدلاء بأصواتهم بمدينة السادس من أكتوبر علي طريقة برايل.



جاء إدلاء منتخب رياضة المكفوفين في مدينة السادس من أكتوبر علي هامش بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي تقام في صالة الدكتور حسن مصطفي.

وحرص لاعبو المنتخب وجهازهم الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات علي الذهاب إلي اللجنة الانتخابية والمشاركة في العرس الرئاسي بطريقة برايل وهي طريقة تسمح لذوي الإعاقة البصرية علي المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد ساهمت في طباعة البطاقات الانتخابية بطريقة "برايل" للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للمساهمة في إتاحة اللجان الانتخابية ليستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه إلى اللجان مقار الانتخاب.

Advertisements

تجري انتخابات الرئاسة 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقا لجدول زمني وضعته الهيئة العليا للانتخابات خلال ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسيمبر الحالي ويبدأ الناخبين في الإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء كما حددت الهيئة العليا للانتخابات يوم 13 ديسمبر الجاري موعد لإنتهاء عملية الفرز في كافة اللجان وإرسال المحاضر للجان العامة علي أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.