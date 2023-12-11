الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

نادر السيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

نادر السيد يدلي بصوته
نادر السيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، فيتو

الانتخابات الرئاسية، أدلى  نادر السيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. 

وأكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وأنه على الجميع الالتزام بالمشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وانطلقت أمس عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية  2024 والتي تستمر لمدة 3 أيام ( 10 و11 و12 ) ديسمبر 2023.

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ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين بالداخل على مدار الأيام الثلاثة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء. 

وتجرى الانتخابات داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات. 

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها. 

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل .

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

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