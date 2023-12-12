الجيش الأردني يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، اعرف السبب

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر، خلال اشتباك مسلح مع ‏مهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية مع سوريا.‏

وقع اشتباك مسلّح

وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، إنه "وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين، الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري"، وفقا لبيان من إذاعة القوات المسلحة الأردنية.

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قوات حرس الحدود

وتابع المصدر أن "الاشتباك أسفر أيضا عن استشهاد الوكيل أول، إياد عبد الحميد النعيمي، وإصابة الوكيل أول، سالم مفتن سالم، وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة".

القيادة العامة للجيش الأردني

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، بأنه "تم العثور على 233 ألف حبة كبتاجون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".