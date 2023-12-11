الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

التليفزيون الإسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

تبادل الأسرى بين
تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، فيتو

تحدثت القناة 13 من التليفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين عن توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين  إسرائيل وحماس.

 

صفقة تبادل أسرى مرتقبة بين إسرائيل وحماس

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.


أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،  الجمعة الماضية، اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.

 

وقالت كتائب القسام إنها أفشلت المحاولة، لافتة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.


وأوضحت كتائب القسام أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر  25 عاما، مضيفة: "سيطرنا أيضا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".
وأعلن  جيش الاحتلال، الإثنين، حصيلة محدثة لعدد جنوده المصابين منذ بدء  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أواخر أكتوبر الماضي.

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قتلى ومصابو جيش الاحتلال في غزة


وقال  جيش الاحتلال إن 582 جنديا أصيبوا، بالإضافة إلى 104 جنود قتلوا، في الهجمات البرية على قطاع غزة.
ومن بين الجنود المصابين، 133 إصابة خطيرة، و218 متوسطة، و231 طفيفة، وذلك علي حد قوله.
من ناحية اخرى أعلنت كتائب القسام استمرار الاشتباكات بين مقاتليها  وقوات الاحتلال المتوغلة في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا ومدينة خان يونس.


استهداف دبابات ميركافا الإسرائيلية


وكشفت "القسام" اليوم عن أن قواتها استهدفت دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفت الحشود الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.
وأفادت "كتائب القسام" "باستهدافها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة"، وفي وقت لاحق أعلنت "تجديد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية ثانية، ردا على استمرار المجازر الإسرائيلية".
وأشارت القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG"، مؤكدة وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.
كما استهدفت "كتائب القسام" مستوطنة "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، وأكدت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية خاصة وقوة مدرعة غرب توغلت مخيم جباليا
 


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد 18205 أشخاص و49645 جريحًا.

 

عدد شهداء قطاع غزة 


وأضافت الوزارة في بيانها: "ندعو الفرق الطبية في أنحاء العالم إلى التوجه للقطاع من أجل إنقاذ حياة الجرحى، فقدنا مئات الجرحى وهم ينتظرون العلاج خارج القطاع".
وتابع البيان: "قوات الاحتلال تمنع الجرحى في المراكز الطبية شمالي القطاع من الوصول إلى المستشفيات".
وفي وقت سابق من اليوم قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة تشهد انهيارًا كاملًا، لا سيما في عيادات الشهداء وبني سهيلة، بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية للمنطقة قبل عشرة أيام.



انهيار كامل في خدمات الرعاية الصحية 


وفي رفح، أقصى جنوب القطاع، والتي نزح إليها سكان خانيونس ووسط غزة، قال البيان إن الخدمات الصحية محدودة للغاية، مضيفًا أنه وفي الـ9 من ديسمبر، بدأ فريق "أطباء بلا حدود" في رفح بدعم عيادة الشابورة، حيث عالج أكثر من 130 مريضًا في اليوم الأول.

 

عدوى في الجهاز التنفسي


وقال منسق الطوارئ في المنظمة بغزة نيكولاس باباكريسوستومو: "يعاني كل مريض آخر في العيادة من عدوى في الجهاز التنفسي بسبب التعرّض لفترات طويلة للبرد والمطر".
وأضاف أن  الناس يعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية، وفي بعض الملاجئ يتشارك 600 شخص في مرحاض واحد، لقد شهدنا بالفعل العديد من حالات الإسهال، وغالبًا ما يكون الأطفال هم الأكثر تضررًا".
وقالت المنظمة "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ورفع الحصار وضمان المساعدات غير المقيّدة لقطاع غزة بأكمله".
 

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