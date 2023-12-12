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رياضة

الإسكواش، مصر تفوز على ماليزيا في بطولة العالم للفرق

مباراة مصر وماليزيا،
مباراة مصر وماليزيا، فيتو

الإسكواش، حقق المنتخب الوطني للإسكواش الفوز اليوم الثلاثاء على منتخب ماليزيا بنتيجة (3-0)، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم للفرق المقامة حاليا في نيوزيلندا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وجاءت مباريات المواجهة كالتالي:

المباراة الأولى:

 فوز يوسف سليمان على حافظ ظافري بثلاثة أشواط دون رد (11-1، 11-7، 11-2) في 23 دقيقة.

المباراة الثانية: 

فوز علي فرج على سانچاي چيڤا بثلاثة أشواط دون رد (11-6، 11-5، 11-4) في 25 دقيقة.

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المباراة الثالثة:

فوز مازن هشام على أميشنراچ شانداران بنفس النتيجة (11-4، 11-5، 12-10) في 27 دقيقة.

 تنطلق غدا الثلاثاء، مشاركة بعثة المنتخب الوطني للإسكواش في منافسات بطولة العالم للفرق، والمقامة حاليا في نيوزيلندا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ويخوض منتخبنا الوطني مواجهة قوية غدا الأربعاء أمام منتخب أيرلندا في الـ7 صباحا.

قائمة منتخب الإسكواش

وتضم بعثة المنتخب كل من، علي فرج ومصطفى عسل ويوسف سليمان ومازن هشام، ويرافقهم المدير الفني هشام العطار، فيما تتولى رئاسة البعثة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات ماليزيا وإيرلندا.

علي فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

وحافظ علي فرج لاعب منتخب مصر لـ الإسكواش على صدارة التصنيف العالمي، رغم خسارته أمام النيوزيلندي بول كول في نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش.

وجاء علي فرج لاعب منتخب مصر في المركز الأول، فيما تراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للمركز الرابع، ثم كريم عبد الجواد في المركز السادس، ومازن هشام في المركز السابع، وحل طارق مؤمن في المركز التاسع.

تصنيف لاعبي الإسكواش، فيتو

التصنيف العالمي لـ الإسكواش

وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبا تواجد 9 لاعبين مصريين وهم:

1- علي فرج

4- مصطفى عسل

6- كريم عبد الجواد

7- مازن هشام

9 - طارق مؤمن

12- يوسف سليمان

15 - فارس الدسوقي

16 - علي أبو العينين

17- محمد الشربيني

نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

حافظت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للإسكواش على صدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين، رغم خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحي في نصف نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش، التي اختتمت بالأمس.

وجاءت نور الشربيني في المركز الأول، فيما حلت المصرية نوران جوهر في المركز الثاني، وزميلتها هانيا الحمامي في المركز الثالث، وتقدمت الأمريكية أماندا صبحي مركزًا واحدًا لتحتل المركز الرابع.

التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش، فيتو

التصنيف العالمي للإسكواش

وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبة وجود 9 لاعبات مصريات وهن:

1- نور الشربيني

2- نوران جوهر

3- هانيا الحمامي

7- نور الطيب

11 - سلمى هاني

12- روان العربي

17 - أمينة عرفي

19 - ندى عباس

20- فريدة محمد

علي فرج يخسر أمام بول كول في نهائي هونج كونج

وخسر علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش المقامة بمشاركة عدد من نجوم اللعبة.

وخسر علي فرج  لاعب منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الهزيمة أمام النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية بنتيجة (2-3).

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