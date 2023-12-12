الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب المجاهدين تفجر آلية عسكرية للاحتلال في مخيم جنين

كتائب المجاهدين تفجر
كتائب المجاهدين تفجر آلية عسكرية للاحتلال، فيتو

 أعلنت كتائب المجاهدين قيام مجموعة مجاهدة من الخلية رقم (685) في الضفة المحتلة من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم جنين وذلك في تمام الساعة 6 صباح اليوم.

اشتباكات ضارية

 من جانبها؛ قالت سرايا القدس: منذ فجر اليوم نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني محققين فيهم إصابات مباشرة في محوري التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة.

تجمعات العدو

 وأضافت سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

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العبوات الناسفة

كما فجرت المقاومة الفلسطينية عددا من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وعلى الجانب الآخر أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة باستهدافها الخميس الماضى بصاروخ أرض – جو.‏

وعرضت وحدة الدفاع الجوي في كتائب المجاهدين مقطع فيديو يظهر فيه أحد عناصرها وهو يطلق صاروخ أرض- جو، محمولًا على الكتف.

الهجمات الصاروخية على إسرائيل

 ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع، كرد على الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

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كتائب المجاهدين غزة سرايا القدس

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